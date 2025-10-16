X!

Vene politsei vahistas Peterburis rahva ees võimuvastase laulu esitaja

Vene politseinikud eakata protestijat küsitlemas.
Vene politseinikud eakata protestijat küsitlemas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Peterburi politsei pidas kolmapäeval kinni ülipopulaarse 18-aastase muusiku, kes juhtis Nevski prospektil paarisaja osaleja ees Putini-vastase protestilaulu esitamist.

Kunstnikunime Naoko kasutav Diana Loginova, kes laulab ansamblis Stoptime, juhtis etteastet, mis meelitas sadu noori venelasi Peterburi peatänaval kaasa laulma, vahendas väljaanne Kyiv Post. Sotsiaalmeedia postitustest on näha Loginovat süntesaatoril ja teda saatvat kitarristi esinemas paarisajale noorele ning seda, kuidas politsei improviseeritud kontserdi lõpetamas ja rahvast minema saatmas.

Sotsiaalmeedias viraalselt levivatest videoklippidest on näha, kuidas noored laulsid eelnevalt keelatud lugu "Kooperatiiv Luikede järv", mille autor on Ukrainat toetav räppar Noize MC, kodanikunimega Ivan Aleksejev, kelle Venemaa on nimetanud välisagendiks ning kes lahkus Venemaa täiemahulise kallaletungi järel Leetu.

Ehkki 40-aastane Aleksejev elab eksiilis ja tema muusika on Venemaal keelatud, levib see jätkuvalt laialdaselt sotsiaalmeedias VPN-ide ja YouTube'i kaudu, kogudes miljoneid vaatamisi. Peterburi prokuratuur kuulutas "Kooperatiiv Luikede järve" mais ekstremistlikuks, väites, et see kujutab endast valitsuse vägivaldse kukutamise propagandat.

Kohaliku meedia teatel võidakse Loginovale esitada kaks haldussüüdistust: Vene sõjaväe diskrediteerimise ja loata avaliku kogunemise korraldamise eest.

Bänd Stoptime on esitanud ka teiste välisagentideks nimetatud artistide loomingut, sealhulgas esinejanime Monetotška kasutava Jelizaveta Gõrdõmova loomingut, kes kanti musta nimekirja 2023. aasta jaanuaris.

Stoptime'i liikmed kuulati väidetavalt samuti üle, kuid politsei vabastas nad hiljem. Nad postitasid hiljem ühismeediakanalis Telegram oma kontole palve, et selle tellijad hoiduksid nende esinemiste videote postitamisest veebi.

Laul "Kooperatiiv Luikede järve" avaldati 2022. aastal ja see kannab sõnumit, mis mõistis hukka Putini valitsemise ja kritiseeris avalikkuse apaatiat Krimmi ebaseadusliku annekteerimise suhtes 2014. aastal ja sellele järgnenud täiemahulise sõja suhtes Ukrainas.

Laulu pealkiri viitab Venemaa ajaloole, meenutades Nõukogude Liidu lõpuaegu, kui Luikede järve balletti näidati televisioonis siis, kui oli juhtunud midagi nõukogude korrale ebasobivat ja taheti kodanike tähelepanu kõrvale juhtida. Balletti edastati riigitelevisioonis näiteks pärast Leonid Brežnevi, Juri Andropovi ja Konstantin Tšernenko surma vastavalt 1982., 1984. ja 1985. aastal.

Luikede järve näidati televisioonis ka kolmel päeval 1991. aasta augustis, mis andis märku seismilistest poliitilistest muutustest ebaõnnestunud augustiputši ajal, mille eesmärk oli Mihhail Gorbatšovilt võimult tõugata.

Nüüdseks vastupanu sümboliks saanud balletti näitas ka Vene dissidentlik telekanal TV Dožd, kui see oli sunnitud 2022. aastal oma sõjavastase hoiaku tõttu Venemaal tegevuse lõpetama.

Laulu pealkiri viitab ka Peterburi-lähedasele suvilakooperatiivile Ozero (e.k. Järv), mis loodi 1990. aastatel ja mis oli seotud Putini siseringiga, kuna mitmed selle liikmed on Putin tõstnud Venemaa tippjuhtkonda.

"Ma tahan vaadata balletti, lasta luikedel tantsida. Las vanamees väriseb hirmust oma järve pärast... las luiged tantsivad," kõlavad mõned laulusõnad "Kooperatiiv Luikede järvest", mis nõuab Putini valitsemise lõpetamist ja mõistavad teravalt hukka avalikkuse apaatia sõja suhtes.

Peterburis toimunud protesti-laadne etteaste toimus ajal, mil Vene võimud on riigi ja Ukrainale kallaletungi vastaste artistide suhtes kehtestanud karmid piirangud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post

