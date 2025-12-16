Krasnodaris protestitakse linnaparki sõdurite mälestuskiriku ehitamise vastu

Internetis avaldatud videos oli näha, kuidas üks linnaelanik luges suure rahvahulga ees ette pöördumise Vene režiimijuhile Vladimir Putinile, et see ei lubaks puhkajate seas armastatud jõeäärsesse Jubileinõi parki kirikut ehitada. Avalduse ettelugemise järel skandeeris rahvas oma toetust pöördumisele.

Sõnumis kutsusid inimesed Putinit üles säilitama Kubani jõe ääres asuvat Jubileinõi parki rohealana, kus nende lapsed ja lapselapsed saaksid aega veeta.

"Me ei ole religiooni vastu. Me oleme seaduse poolt," öeldi avalduses. "Võimud ei kuula meid. Me oleme sunnitud karjuma. Jubileinõi on selle arengu vastu," seisis pöördumises.

Uudisteagentuur Reuters märkis, et pole selge, millal koosolek toimus. Venemaal on igasugused protestid haruldased ning pärast täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on riik tugevdanud igasuguse teisitimõtlemise mahasurumist.

Võimud on öelnud, et kavandatav kirik pühendatakse "erioperatsiooni kangelastele" – terminile, millega Kreml sõda nimetab. Kuid seos sõjaga ei olnud inimeste vastuväidete keskmes.

Kohaliku parlamendi kommunistist liige Aleksandr Safronov ütles: "Elanikud ei ole põhimõtteliselt kiriku vastu, kuid nad ei soovi, et seda kaldapealsele rajataks."

Konservatiivne religioosne telekanal Spass on öelnud, et Krasnodar vajab rohkem kirikuid ja on väitnud, et projekti vastased on raevukad kommunistid.

Safronov ütles, et kanal oli meeleavaldajate pihta pritsinud "valesid ja roppusi", kuid see oli ainult suurendanud nende arvu.

Väljaanne Novaya Gazeta Europe kirjutas, et Krasnodari elanikud on juba alates 2024. aasta septembrist protestinud Kubani jõe kaldale plaanitava 70 meetri kõrguse kiriku ehitamise vastu.

Teema tekitas elavat arutelu Venemaa sotsiaalvõrgustikus VK, kus mõned Krasnodari elanikud kaebasid, et linnas on kirikuid juba niigi rohkem kui küll. "Ainult palved ei lahenda selles riigis toimuvat," postitas üks inimene.

Novaja Gazeta märkis, et Venemaa arvamusuuringute keskuse Levada novembrikuu küsitluse kohaselt on avalikkuse valmisolek Venemaal protestida viimastel aastatel järsult langenud. Küsitluse kohaselt ütles vaid 11 protsenti venelastest, et nad osalevad poliitilistel protestidel, võrreldes 2019. aasta mais tehtud 22 protsendiga.

Vaatamata sellele jätkub kodanikuaktivism kohalikel teemadel, näiteks ehituse ja keskkonnaprobleemidega. Novaja Gazeta on hinnanud, et Venemaal toimus ajavahemikult 2022 kuni märts 2025 vähemalt 38 000 protesti.