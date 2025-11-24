X!

Venemaal võimu-kriitiliste laulude eest karistatud noored põgenesid riigist

Välismaa
Vahistatud Diana Loginova kohtusaalis.
Vahistatud Diana Loginova kohtusaalis. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Vene meedia teatel lahkusid kaks noort tänavamuusikut, keda võimud Kremli-vastaste laulude esitamise eest enam kui kuu aega arestimajas hoidsid, pärast vabanemist Venemaalt.

Vokalist Diana Loginova (18) ja kitarrist Aleksandr Orlov (22) peeti kinni 15. oktoobril Peterburi kesklinnas pärast seda, kui nad esitasid improviseeritud tänavaesinemise käigus paguluses elava võimukriitilise Vene räppari Noize MC populaarse laulu "Kooperatiiv Luikede järv", mille videosalvestused hakkasid Venemaa sotsiaalmeedias viiruslikult levima. Võimud vahistasid hiljem ka nende ansambli Stoptime trummari Vladislav Leontjevi.

Anonüümsetele allikatele viidanud Peterburi väljaanne Fontanka teatas, et Loginova lahkus Venemaalt pärast vahi alt vabanemist pühapäeval. Teine allikas ütles päevalehele Kommersant, et nii Loginova kui ka Orlov on nüüd väljaspool riiki. Kumbki väljaanne ei öelnud, kus nad praegu on.

Orlovi ja Loginova advokaat Maria Zõrjanova ei vastanud koheselt Reutersi kommentaaritaotlustele ning samuti ei õnnestunud uudisteagentuuril Loginovaga kohe ühendust saada.

Muusikute trio vastu algatatud kohtuasi pälvis Venemaal märkimisväärset meediakajastust, kuna avalik teisitimõtlemise väljendamine on riigis muutunud haruldaseks. Võimud on alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa alustas Ukrainas täiemahulist agressioonisõda, Kremli-vastase opositsiooni jõuliselt maha surunud.

Võimude suhtes kriitilised lauljad on riigist põgenenud ja võimud on nimetanud neid reeturiteks. Paljudele neist on ametlikult tunnistatud välisagentideks – see on silt, millel on nõukogudeaegne negatiivne varjund.

Stoptime'i trio on pärast oktoobris toimunud esialgset vahistamist korduvalt Venemaa kohtutes käinud, kandes lühikesi vanglakaristusi väiksemate rikkumiste, näiteks metroo ligipääsu blokeerimises ja pisihuligaansuses süüdistatuna.

Muusikakolledži tudeng Loginova mõisteti süüdi ka Vene armee diskrediteerimises ja talle määrati 30 000 rubla (379 dollari) trahv järjekordse Kremli-vastase laulu laulmise eest. Inimõiguste rühmitused nimetavad selliseid vahistamisi karussellvahistamisteks – see tähendab korduvaid kinnipidamisi väiksemate süütegude eest, mille käigus vahistatakse sihtmärgiks võetud inimesed iga kord pärast vabastamist uuesti.

Loginova ja Orlov lahkusid arestimajast pühapäeval pärast oma viimase karistuse kandmist, teatasid Peterburi meediakanalid. Nad kihlusid oma vangistustsükli ajal, ütlesid nad ajakirjanikele oktoobris.

Trummar Leontjev kandis samuti mitu lühikest karistust ja vabastati novembri alguses.

Amnesty International oli nõudnud muusikute vabastamist, öeldes, et nende ainus kuritegu on laulude laulmine, mis seavad kahtluse alla ametliku vesriooni riigis toimuvast.

Loginova ema Irina ütles varem ajakirjanikele, et tema arvates pole tema tütar ja bändikaaslased midagi valesti teinud ning ta ei tea, miks nende kontserdid on võimude ja meedia poolt nii palju tähelepanu pälvinud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

