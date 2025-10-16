X!

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

Eesti
Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Pärnus.
Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Pärnus. Autor/allikas: Aili Vahtla
Eesti

Transpordiamet, Verston Eesti ja Järelpinge Inseneribüroo sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitavad ettevõtted Tallinna–Pärnu maantee kilomeetritel 70,2–78,8 Haimre–Konuvere teelõigu 2+2 sõidurajaga maanteeks. Ehitustöid loodetakse algustada uue aasta alguses.

Tööde maksumus on 37,15 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas transpordiamet.

"Tööde eesmärk on liiklusohutuse suurendamine, maantee läbilaskvuse ja sõidumugavuse parandamine ning julgeoleku tagamine, kohandades taristut militaartranspordi vajadustele," ütles transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

Transpordiameti osakonnajuhataja sõnul saab suurimaks väljakutseks ehitusaegse ajutise liikluse sujuv ringikorraldamine, kuna liiklus on maanteel tihe.

"EstMilMob-E67 North" projekti eesmärk on kohandada Eesti maanteetranspordi infrastruktuuri TEN-T põhivõrgu teel Via Baltica tsiviil- ja kaitsekasutuseks.

Projekti raames rajatakse teelõigule eritasandiline Konuvere liiklussõlm, mis loob ühenduse riigiteede, koguja- ja juurdepääsuteedega, tagades seeläbi ühendused teedevõrgu, asumite ja kinnistutega. Kahel pool põhiteed olevate asumite ja sihtkohtade ühendamiseks ehitatakse kaks autotunnelit.

Konuvere sild üle Vigala jõe rekonstrueeritakse ühe sõidusuuna jaoks. Lisaks ehitatakse olemasoleva silla kõrvale lääne poole uus sild teise sõidusuuna tarbeks. Samuti on tööde käigus plaanitud rekonstrueerida ja avada kohalikule liiklusele Konuvere kivisild, et vältida aeglase tehnika liikumist maanteel. Lisaks rajatakse kahel pool põhimaanteed asuvate metsaalade ühendamiseks kaks ulukite läbipääsu.

Haimre–Konuvere neljarajalise teelõigu projekteerija on Reaalprojekt OÜ.

Töödega planeeritakse alustada 2026. aasta alguses ning tööde valmimise tähtaeg on 2027. aasta sügis.

Ehitustöid kaasrahastab osaliselt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) läbi sõjalise mobiilsuse meetme.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:05

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

14:01

Austria endine kõrge ametnik sai süüdistuse Novitšoki-dokumendi lekitamises

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:44

Prantsusmaa valitsus jäi ellu

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:29

Harri Tiido: ajalugu tuleviku tarbeks

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:05

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

15.10

Piirilepingu kehtimisel oleks Saatse saabas Eesti oma

15.10

Eesti keelas neljal Läti parlamendi liikmel valimisteni riiki sisenemise

15.10

David Vseviov: Gaza pärast muretsejad võiksid kirjutada kirja Hamasi vastu

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

15.10

Yle: Soome hävitajad võivad peagi ka Eesti õhuruumis lendama hakata

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

15.10

Raport: semaglutiid on tõhus, aga Eesti tervishoiule liiga kallis

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:47

Sinner ja Fritz jõudis Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

12:15

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

loe: kultuur

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

12:17

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

12:16

Tallinnas esinev prantsuse pianist Lucas Debargue: usun, et parim aeg on alati kuskil eespool

loe: eeter

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:35

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

12:13

Kaisa Ling viib Klassikaraadio uues saatesarjas Soomet avastama

Raadiouudised

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

09:20

Raadiouudised (16.10.2025 09:00:00)

15.10

Päevakaja (15.10.2025 18:00:00)

15.10

Võrus usutakse, et valimised praegusi jõujooni ei muuda

15.10

Mulgi vallavolikogu lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 15:00:00)

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo