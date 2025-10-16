Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

Tööde maksumus on 37,15 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas transpordiamet.

"Tööde eesmärk on liiklusohutuse suurendamine, maantee läbilaskvuse ja sõidumugavuse parandamine ning julgeoleku tagamine, kohandades taristut militaartranspordi vajadustele," ütles transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

Transpordiameti osakonnajuhataja sõnul saab suurimaks väljakutseks ehitusaegse ajutise liikluse sujuv ringikorraldamine, kuna liiklus on maanteel tihe.

"EstMilMob-E67 North" projekti eesmärk on kohandada Eesti maanteetranspordi infrastruktuuri TEN-T põhivõrgu teel Via Baltica tsiviil- ja kaitsekasutuseks.

Projekti raames rajatakse teelõigule eritasandiline Konuvere liiklussõlm, mis loob ühenduse riigiteede, koguja- ja juurdepääsuteedega, tagades seeläbi ühendused teedevõrgu, asumite ja kinnistutega. Kahel pool põhiteed olevate asumite ja sihtkohtade ühendamiseks ehitatakse kaks autotunnelit.

Konuvere sild üle Vigala jõe rekonstrueeritakse ühe sõidusuuna jaoks. Lisaks ehitatakse olemasoleva silla kõrvale lääne poole uus sild teise sõidusuuna tarbeks. Samuti on tööde käigus plaanitud rekonstrueerida ja avada kohalikule liiklusele Konuvere kivisild, et vältida aeglase tehnika liikumist maanteel. Lisaks rajatakse kahel pool põhimaanteed asuvate metsaalade ühendamiseks kaks ulukite läbipääsu.

Haimre–Konuvere neljarajalise teelõigu projekteerija on Reaalprojekt OÜ.

Töödega planeeritakse alustada 2026. aasta alguses ning tööde valmimise tähtaeg on 2027. aasta sügis.

Ehitustöid kaasrahastab osaliselt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) läbi sõjalise mobiilsuse meetme.