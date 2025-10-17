X!

Zelenski saabus Washingtoni relvakõnelustele Trumpiga

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi saabus neljapäeva õhtul Washingtoni, et arutada USA presidendi Donald Trumpiga relvatarneid, sealhulgas kaugmaa rakettide Tomahawk saatmist, teatas tema delegatsiooni allikas uudisteagentuurile AFP.

Nimetuks jäänud allikas Ukraina delegatsioonist kinnitas saabumist üksikasju täpsustamata.

Visiit toimub vahetult pärast seda, kui Trump pidas telefonikõne Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes ütles, et Tomahawkide tarnimine Kiievile seaks ohtu igasuguse rahukokkuleppe.

Zelenski tegi veidi hiljem sotsiaalmeediapostituse, milles kinnitas Ühendriikidesse saabumist.

"Juba Washingtonis. Täna kohtun kaitsetööstusettevõtete esindajatega – võimsate relvade tootjatega, mis aitavad kindlasti meie kaitset tugevdada. Eelkõige arutame täiendavaid õhutõrjesüsteemide tarneid. Samuti kohtun Ameerika energiaettevõtete esindajatega. Nüüd, kui Venemaa panustab terrorile meie energiasektori vastu ja teeb igapäevaseid rünnakuid, töötame selle nimel, et tagada Ukraina vastupanuvõime," seisis postituses.

"Kohtumine president Trumpiga on kavandatud reedeks ning me ootame, et Lähis-Idas edu toonud terrori ja sõja ohjeldamise hoog aitab lõpetada ka Venemaa sõja Ukraina vastu," lisas Zelenski.

"Putin ei ole kindlasti julgem kui Hamas või mõni teine terrorist," märkis Zelenski. "Jõu ja õigluse keel toimib vältimatult ka Venemaa puhul. Me juba näeme, et Moskva kiirustab dialoogi taastama kohe, kui kuulis Tomahawkidest."

Ukraina kõrgetasemelised ametiisikud kohtusid sel nädalal varem Ühendriikide relvatootjate esindajatega. Kohal oli ka esindajaid ettevõttest Raytheon, mis toodab rakette Tomahawk.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:06

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

08:05

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook kohalike valimiste küsitlustest ja valimisprognoosidest

07:18

Zelenski saabus Washingtoni relvakõnelustele Trumpiga

07:10

OTSE kell 12: pressikonverents Ukraina sõja seisust

07:04

WSJ: autotööstus on mures uue võimaliku kiibipuuduse pärast

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

05:47

Punamonumentide seaduse toppamise taustal on valitsuserakondade vastuolu

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

05:30

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused

04:47

Kohalike valimiste tulemus võib viia patiseisuni presidendivalimistel

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Sõja 1331. päev: meedia teatel tabasid Ukraina droonid Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

16.10

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

16.10

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

16.10

Amazon avas Eestis oma kontori

16.10

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

16.10

Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:06

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

16.10

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak kuues Uuendatud

16.10

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

loe: kultuur

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

16.10

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

16.10

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

loe: eeter

16.10

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

16.10

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

16.10

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

16.10

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

Raadiouudised

16.10

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

16.10

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

16.10

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

16.10

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

16.10

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

16.10

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

16.10

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

16.10

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

16.10

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

16.10

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo