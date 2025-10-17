Zelenski saabus Washingtoni relvakõnelustele Trumpiga

Nimetuks jäänud allikas Ukraina delegatsioonist kinnitas saabumist üksikasju täpsustamata.

Visiit toimub vahetult pärast seda, kui Trump pidas telefonikõne Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes ütles, et Tomahawkide tarnimine Kiievile seaks ohtu igasuguse rahukokkuleppe.

Zelenski tegi veidi hiljem sotsiaalmeediapostituse, milles kinnitas Ühendriikidesse saabumist.

"Juba Washingtonis. Täna kohtun kaitsetööstusettevõtete esindajatega – võimsate relvade tootjatega, mis aitavad kindlasti meie kaitset tugevdada. Eelkõige arutame täiendavaid õhutõrjesüsteemide tarneid. Samuti kohtun Ameerika energiaettevõtete esindajatega. Nüüd, kui Venemaa panustab terrorile meie energiasektori vastu ja teeb igapäevaseid rünnakuid, töötame selle nimel, et tagada Ukraina vastupanuvõime," seisis postituses.

"Kohtumine president Trumpiga on kavandatud reedeks ning me ootame, et Lähis-Idas edu toonud terrori ja sõja ohjeldamise hoog aitab lõpetada ka Venemaa sõja Ukraina vastu," lisas Zelenski.

"Putin ei ole kindlasti julgem kui Hamas või mõni teine terrorist," märkis Zelenski. "Jõu ja õigluse keel toimib vältimatult ka Venemaa puhul. Me juba näeme, et Moskva kiirustab dialoogi taastama kohe, kui kuulis Tomahawkidest."

Ukraina kõrgetasemelised ametiisikud kohtusid sel nädalal varem Ühendriikide relvatootjate esindajatega. Kohal oli ka esindajaid ettevõttest Raytheon, mis toodab rakette Tomahawk.