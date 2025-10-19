Iisraeli armee teatel alustasid nad Gaza lõunaosas rünnakuid Hamasi vastu

Iisraeli kaitsejõud (IDF) teatasid, et nad alustasid rünnakute lainet Gaza sektori lõunaosas, sihtmärkideks on nende teatel Hamas, kes on IDF-i hinnangul räigelt rikkunud relvarahulepet.

IDF teatas pühapäeva õhtul, et nende relvajõud on alustanud rünnakute lainet Gaza sektori lõunaosas ning sihtmärkideks on Hamasi terror.

Gaza sektori tsiviilkaitseamet teatas pühapäeval, et Iisraeli õhurünnakute seerias hukkus vähemalt 11 inimest.

Iisrael ja Palestiina äärmusrühmitus Hamas on pühapäeva jooksul süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises.

Iisraeli ametnike sõnul on pühapäeval toimunud nende relvajõudude vastu mitu rünnakut, kolmel korral ründas Hamas Iisraeli sõdureid, kes olid niinimetatud kollase joone taga ehk teispool joont, kuhu Iisraeli väed rahulepingu järgi peale pantvangide vabastamist taandusid.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz hoiatas pühapäeval, et Gazas asuvad üksused vastavad jõuliselt, kui palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad relvarahu rikkudes rünnakuid korraldavad.

"Hamas maksab ränka hinda iga lasu ja iga relvarahurikkumise eest," ütles Katz avalduses. "Kui sõnumist aru ei saada, muutub meie vastus järjest karmimaks."

Hamasi sõnul peavad nad relvarahust kinni kõikjal Gaza sektoris ning et nad ei ole teadlikud kokkupõrgetest Rafah` piirkonnas, sest sealsete Hamasi võitlejatega puudub neil side.

Hamas süüdistas samas Iisraeli kokkuleppe rikkumises.