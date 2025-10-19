Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul pea tunniks 1000 euroni

Elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõuseb esmaspäeva hommikul kella kaheksast 1000 euroni; päeval ja õhtul on hind tavapärasel tasemel.

Esmaspäeva hommikul kell 6.45 tõuseb elektri hind esmalt pea 500 euroni megavatt-tunnist, liigub siis sellest piirist üle ning kerkib kella poole kaheksaks 900 euroni megavatt-tunnist. Seejärel liigub hind veel kõrgemale: veerantund enne üheksat on hinnaks 990 eurot ning kella kaheksast kuni 8.45 on hind 1000 ja 1051 euro vahel megavatt-tunnist.

Päeva keskmine hind on börsielektril Eestis 168,5 eurot megavatt-tunnist, sama hind on esmaspäeval ka Lätis ja Leedus.

Esmaspäeval on tööst väljas osa elektriühendusi: näiteks ei tööta täismahus ei Rootsi-Leedu ega Eesti-Soome elektriühendused. Samuti on esmaspäevase ilmaennustuse järgi üsna tuulevaikne.

Lõppeva nädala keskmiseks börsihinnaks kujunes elektril Eestis 108,8 eurot megavatt-tunnist, mis on veerandi võrra kõrgem hind kui eelmisel nädalal.