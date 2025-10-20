"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võõrustas möödunud nädala lõpus Valges Majas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit. Kui kohtumise eel loodeti positiivseid uudiseid kaugmaarakettide osas, siis Trumpi ja Putini telefonivestlus tõmbas neile ootustele kriipsu peale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Washingtoni lootuses veenda USA president Donald Trumpi varustama Ukrainat Tomahawk tiibrakettidega. Ootused olid kõrged.

Hetkeks, mil Zelenski Valgesse Majja jõudis, oli Trump maha pidanud pika telefonivestluse Venemaa režiimi juht Vladimir Putiniga ning meeleolud USA pealinnas olid muutunud.

"Loodetavasti suudame sõja lõpetada nii, et me ei pea Tomahawkide peale mõtlema. Arvan, et oleme sellele üsna lähedal," sõnas Trump.

Zelenski püüdis Trumpi ümber veenda, pakkudes kohtumisel, et Ukraina on valmis vahetama oma droone Ameerikas toodetud Tomahawkide vastu.

"Ameerika Ühendriikidel on Tomahawkid ja muud raketid, väga võimsad raketid, aga neil võiksid olla meie tuhanded droonid. See on valdkond, kus saame koostööd teha ja Ameerika tootmist tugevdada," lausus Zelenski.

Trump kinnitas, et USA on Ukraina droonidest huvitatud, kuid lisas, et Ameerika Ühendriigid vajavad oma julgeoleku huvides ka ise Tomahawke.

"Küsimus ei ole rahas. Me vajame Tomahawke. Vajame ka palju teisi relvi, mida Ukrainasse saadame. See on just üks põhjus, miks tahame selle sõja lõpetada. Meil pole neid lihtne anda. Sa räägid tohututest arvudest väga võimsatest relvadest," ütles Trump.

Veebiväljaande Axios teatel avaldas Zelenski kohtumisel Trumpile tugevat survet, kuid USA president ei andnud järele.

Hiljem kinnitas Ukraina riigipea, et pikamaarelvade teema tuli jutu käigus üles, kuid seda avalikult ei kommenteerita, sest ameeriklased soovivad vältida võimalikku eskalatsiooni.

Järjekordne toonimuutus ning Trumpi suhtlus Putiniga tekitas Valge Maja ette kogunenud Ukraina toetajates meelehärmi.

"Enne seda telefonivestlust oli tunne, et oleme mingis suunas liikumas. President Trump on mitu korda maininud, et ta kaalub, kas anda Ukrainale rohkem ründerelvi ja avalda nii survet. Isiklikult olen lihtsalt jälle veidi ärritunud ja mures, et sellest võib tulla veel üks niinimetatud armuaeg, näiteks kaks nädalat või kuu. Taaskord, et anda Putinile võimalus midagi muuta või kaaluda uuesti läbirääkimisi," sõnas Mykhailo.

"Mulle ei meeldi, et Putin suudab Trumpi nii palju mõjutada. Ma loodan, et Putin ärritab ja tüütab Trumpi. Kui ta ajalugu vaatab, siis näeb, et Putin ei ole kunagi ühtegi kokkulepet täitnud. Ausalt öeldes peavad Ameerika Ühendriigid tegutsema, seda Budapesti memorandumist tuleneva kohustuse tõttu. Meil on vastutus," lausus Valerie.

Ajalehe Financial Times teatel nõudis emotsionaalne Trump kohtumisel Ukraina presidendilt Donetski ja Luhanski loovutamist, hoiatades, et Putin lubas Ukraina "hävitada", kui tingimustega ei nõustuta. Ukraina delegatsioon suutis siiski Trumpi veenda toetama sõja külmutamist praegusel rindejoonel.

Sarnasele seisukohale vihjas president ka oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Socialis. Kohtumise järel tehtud postituses kirjutas ta, et on nii Zelenskile kui Putinile öelnud: et on aeg peatuda seal, kus nad parasjagu on.

Aga ka selline ettepanek on Ukraina jaoks raskesti vastuvõetav.

"Muidugi on territooriumi küsimus väga tundlik ja tegelikult kõige raskem küsimus. Ma tean, et Venemaal on meist erinev seisukoht. Nad tahavad okupeerida kõik ja praegu tahavad nad enne igasugust relvarahu sõlmimist teha kokkuleppe maa- ja territoriaalküsimustes. Meie seisukoht on, et kõigepealt vajame relvarahu," ütles Zelenski.

Kohtumise järel lahkus Trump nädalavahetuseks oma residentsi Mar-a-Lagosse. Floridas kordas ta ajakirjanikele juba varem levima hakanud seisukohta.

"Me arvame, et nad peaksid lihtsalt peatuma seal, kus nad on praegu, rindejoonel. Praegu on olemas rindejoon. Ülejäänu üle on väga raske läbi rääkida. Kui hakkad ütlema, et sina võtad selle ja meie võtame tolle. Tead, neid võimalusi on nii palju. Mina ütlen, et nad peaksid praegu peatuma rindejoonel, minema koju, lõpetama inimeste tapmise ja sellele kõigele lõpu tegema," sõnas Trump.

Pärast Valge Maja visiiti pidas Zelenski telefonivestlusi Euroopa liidritega. Ekspertide hinnangul oli see selgeks märgiks, et kohtumine ei läinud plaanipäraselt.