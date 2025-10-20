X!

"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

Välismaa
USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valges Majas kohtumisel.
USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valges Majas kohtumisel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/AARON SCHWARTZ
Välismaa

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võõrustas möödunud nädala lõpus Valges Majas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit. Kui kohtumise eel loodeti positiivseid uudiseid kaugmaarakettide osas, siis Trumpi ja Putini telefonivestlus tõmbas neile ootustele kriipsu peale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Washingtoni lootuses veenda USA president Donald Trumpi varustama Ukrainat Tomahawk tiibrakettidega. Ootused olid kõrged.

Hetkeks, mil Zelenski Valgesse Majja jõudis, oli Trump maha pidanud pika telefonivestluse Venemaa režiimi juht Vladimir Putiniga ning meeleolud USA pealinnas olid muutunud.

"Loodetavasti suudame sõja lõpetada nii, et me ei pea Tomahawkide peale mõtlema. Arvan, et oleme sellele üsna lähedal," sõnas Trump.

Zelenski püüdis Trumpi ümber veenda, pakkudes kohtumisel, et Ukraina on valmis vahetama oma droone Ameerikas toodetud Tomahawkide vastu.

"Ameerika Ühendriikidel on Tomahawkid ja muud raketid, väga võimsad raketid, aga neil võiksid olla meie tuhanded droonid. See on valdkond, kus saame koostööd teha ja Ameerika tootmist tugevdada," lausus Zelenski.

Trump kinnitas, et USA on Ukraina droonidest huvitatud, kuid lisas, et Ameerika Ühendriigid vajavad oma julgeoleku huvides ka ise Tomahawke.

"Küsimus ei ole rahas. Me vajame Tomahawke. Vajame ka palju teisi relvi, mida Ukrainasse saadame. See on just üks põhjus, miks tahame selle sõja lõpetada. Meil pole neid lihtne anda. Sa räägid tohututest arvudest väga võimsatest relvadest," ütles Trump.

Veebiväljaande Axios teatel avaldas Zelenski kohtumisel Trumpile tugevat survet, kuid USA president ei andnud järele.

Hiljem kinnitas Ukraina riigipea, et pikamaarelvade teema tuli jutu käigus üles, kuid seda avalikult ei kommenteerita, sest ameeriklased soovivad vältida võimalikku eskalatsiooni.

Järjekordne toonimuutus ning Trumpi suhtlus Putiniga tekitas Valge Maja ette kogunenud Ukraina toetajates meelehärmi.

"Enne seda telefonivestlust oli tunne, et oleme mingis suunas liikumas. President Trump on mitu korda maininud, et ta kaalub, kas anda Ukrainale rohkem ründerelvi ja avalda nii survet. Isiklikult olen lihtsalt jälle veidi ärritunud ja mures, et sellest võib tulla veel üks niinimetatud armuaeg, näiteks kaks nädalat või kuu. Taaskord, et anda Putinile võimalus midagi muuta või kaaluda uuesti läbirääkimisi," sõnas Mykhailo.

"Mulle ei meeldi, et Putin suudab Trumpi nii palju mõjutada. Ma loodan, et Putin ärritab ja tüütab Trumpi. Kui ta ajalugu vaatab, siis näeb, et Putin ei ole kunagi ühtegi kokkulepet täitnud. Ausalt öeldes peavad Ameerika Ühendriigid tegutsema, seda Budapesti memorandumist tuleneva kohustuse tõttu. Meil on vastutus," lausus Valerie.

Ajalehe Financial Times teatel nõudis emotsionaalne Trump kohtumisel Ukraina presidendilt Donetski ja Luhanski loovutamist, hoiatades, et Putin lubas Ukraina "hävitada", kui tingimustega ei nõustuta. Ukraina delegatsioon suutis siiski Trumpi veenda toetama sõja külmutamist praegusel rindejoonel.

Sarnasele seisukohale vihjas president ka oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Socialis. Kohtumise järel tehtud postituses kirjutas ta, et on nii Zelenskile kui Putinile öelnud: et on aeg peatuda seal, kus nad parasjagu on.

Aga ka selline ettepanek on Ukraina jaoks raskesti vastuvõetav.

"Muidugi on territooriumi küsimus väga tundlik ja tegelikult kõige raskem küsimus. Ma tean, et Venemaal on meist erinev seisukoht. Nad tahavad okupeerida kõik ja praegu tahavad nad enne igasugust relvarahu sõlmimist teha kokkuleppe maa- ja territoriaalküsimustes. Meie seisukoht on, et kõigepealt vajame relvarahu," ütles Zelenski.

Kohtumise järel lahkus Trump nädalavahetuseks oma residentsi Mar-a-Lagosse. Floridas kordas ta ajakirjanikele juba varem levima hakanud seisukohta.

"Me arvame, et nad peaksid lihtsalt peatuma seal, kus nad on praegu, rindejoonel. Praegu on olemas rindejoon. Ülejäänu üle on väga raske läbi rääkida. Kui hakkad ütlema, et sina võtad selle ja meie võtame tolle. Tead, neid võimalusi on nii palju. Mina ütlen, et nad peaksid praegu peatuma rindejoonel, minema koju, lõpetama inimeste tapmise ja sellele kõigele lõpu tegema," sõnas Trump.

Pärast Valge Maja visiiti pidas Zelenski telefonivestlusi Euroopa liidritega. Ekspertide hinnangul oli see selgeks märgiks, et kohtumine ei läinud plaanipäraselt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

22:10

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

22:09

"Välisilm": kaitseraha jagamine tekitab EL-i riikides erimeelsusi

22:06

Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:53

Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:47

"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

21:38

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

21:29

Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:17

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo