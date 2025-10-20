X!

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

Gaza.
Gaza. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Alles hiljaaegu sõlmitud Gaza sektori relvarahu kipub juba igast otsast kärisema. "Välisilm" uuris, mis sektoris õigupoolest toimub ja kui tõenäoline on relvarahu järsk lõpp.

Ehtdonaldtrumpiliku pompöössuse ja fanfaaridega välja kuulutatud Gaza relvarahu on praeguseks juba üsna tugevasti laperdama hakanud. Iisraeli armee teatas ise, et korraldas sektori pihta kümmekond õhu- ja granaadirünnakut. Iisrael teatas ka, et rünnakud on vaid väike vahepala ning nüüd läheb relvarahu edasi, nagu varem kokku lepitud.

"Iisraeli kaitseväelased peavad jääma kõrgendatud valmisolekusse. Me oleme valmis ja valmistume igaks stsenaariumiks. See rahuleppe räme rikkumine Hamasi poolt sai vastuse ja saab edaspidigi meilt kindla ja jõulise vastuse ja tegutseme kindlameelselt, et kaitsta Iisraeli riigi julgeolekuhuve," lausus Iisraeli kaitseväe staabiülem leitnant Eyal Zamir.

Ka USA president Donald Trump on veendunud, et ligi 50 inimelu nõudnud sõjalisest episoodist hoolimata vaherahu kestab.

"Tahame olla kindlad, et Hamasiga oleks kõik väga rahulik. Nagu teate, siis on nad olnud üsna rahutud. Nad on veidi tulistanud. Arvame, et juhtkond pole sellega seotud. Teate isegi, mingid mässulised isekeskis. Nii ehk naa, see asi õiendatakse nagu kord ja kohus. See asi lahendatakse karmilt, aga õiglaselt," ütles Trump.

Eksperdid peavad tõenäoliseks, et relvarahu rikutakse edaspidigi, sest tegelikult on rahu kehtima hakkamisest peale aset leidnud kümneid vahejuhtumeid, mida võib relvarahu rikkumiseks pidada. Kes, kuidas ja millal rikkus, jääb pahatihti segaseks, sest mõlemad osalised on varmad teist süüdistama. Sestap peaks Gaza sektoris rahu valvamas olema keegi kolmas osaline, sellest ei ole huvitatud aga ei Iisrael ega Hamas.

Üllataval kombel aga ei süüdistagi Hamas relvarahu rikkumises eeskätt Iisraeli, vaid oma peamist konkurenti, Palestiina Vabastusorganisatsiooni ja teisi palestiinlaste relvastatud jõude, mis ei ole osa Hamasist. See näitab, et kontroll Gaza sektori üle on Hamasi käest libisemas ja organisatsioon kardab seda tõsiselt.

Õrna relvarahu putitama saabusid Gaza sektorisse ka Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff.

"Sõda on nüüd läbi ja kui tahate lõimida Iisraeli laiemalt Lähis-Idaga, siis peate leidma tee palestiina rahva arengu ja parema toimetuleku aitamiseks," ütles Kushner.

Neid võis näha muuhulgas piiripunktis, mille Iisrael äsjaste rünnakute ajaks kinni pani, aga mille ta esmaspäeva hommikul taas avas, nii et humanitaarabi ning ka tavalised toidu- ja tarbekaubad jälle sektorisse voolata saavad.

"Pärast liha, muude toidukaupade ja põhiliste tarbekaupade jõudmist Gaza sektori turgudele on nende järele suur nõudmine. Kui liha taas kättesaadavaks muutub, saame seda müüa ka teistele restoraniomanikele, et shawarmat ja muid toite teha. Pärast seitse kuud kestnud pausi on nõudlus väga suur," lausus restoraniomanik Gazas Nihad al-Maghari.

Teisipäeval peaks relvarahu toetama saabuma aga koguni USA asepresident JD Vance, Tel Avivi Ben Gurioni lennujaamas valmistatakse tema saabumist juba ette. 

Tundub aga, et relvarahu läheb tõepoolest edasi, sest kumbki osaline pole sõja jätkamisest enam huvitatud. Sõja käigus tugevasti rappida saanud Hamas vajab strateegilist pausi ning Hamasi läbirääkijad käisid esmaspäeval Egiptuses Kairos, et rääkida nii Egiptuse kui ka Katari esindajatega relvarahu jätkamisest.

Iisraeli armee aga jätkab relvarahu eraldusjoone mahamärkimist, mida nad ei teeks, kui neil poleks kavas rahu jätkata.

Relvarahu tumestab ka segadus hukkunud pantvangide surnukehade ümber. Hamas on seni Iisraelile tagasi andnud 16 surnukeha, kokku oli terroriorganisatsiooni valduses aga 28 laipa. Ülejäänud surnukehade tagastamata jätmist on Hamas põhjendanud suhteliselt segaselt. Levinuim väide on, et Hamas ei tea ise ka enam, kus surnukehad asuvad, sest Iisrael on Gaza sektorit nii põhjalikult pommitanud, et paljud paigad on tundmatuseni muutunud. Iisrael süüdistab Hamasi valetamises, samas USA hinnangul võib organisatsioonil selles isegi õigus olla.

Uus pingekolle ähvardab tekkida aga Palestiina omavalitsuse kontrolli all oleval Läänekaldal, kus juba enne Gaza sektori relvarahu kehtestamist hakkasid toimuma ärevusttekitavad sündmused. Uutest vahejuhtumitest kuuleb iga päev, näiteks esmaspäeval ründasid juudi asunikud palestiinlaste koolimaja.

Täiemõõduliseks sõjaks pole olukord Läänekaldal esialgu veel arenenud, tundub aga, et välispidine diplomaatiline sekkumine kuluks sealgi ära.

Toimetaja: Marko Tooming

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

