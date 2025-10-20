X!

Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

Eesti
Mihhail Kõlvart.
Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Esmaspäeva õhtul kogunenud Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon võttis vastu otsuse alustada Isamaaga konsultatsioone uue võimuliidu moodustamiseks.

"Esmajärjekorras soovime kohtuda Isamaaga, sest ka nemad soovivad muutusi nii Tallinnas kui ka riigis ning üheskoos saame tagada Reformierakonna-vaba poliitika," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Me nägime, millise korralageduse tõi endaga Tallinnas kaasa neljast osapoolest koosnev koalitsioon. Pealinna inimesed ei ole sellist munitsipaaltsirkust ära teeninud. Keskerakond on varasemalt taganud stabiilse ja professionaalse linnajuhtimise ning meie eesmärk on leida koalitsioonipartner, kes samu väärtusi kannab," lisas ta.

Kõlvart ütles, et Keskerakond kui pealinlastelt suurima toetuse pälvinud erakond on valmis ka teiste volikogusse pääsenud parteide esindajatega arutama sisuliselt linnaelu puudutavaid küsimusi.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles esmaspäeval, et piirkonna juhatus arutab edasisi samme neljapäeva õhtul.

Isamaale on võimuliidu loomiseks teinud ettepaneku ka sotsiaaldemokraadid, kes soovivad pealinnas luua nelja erakonna koalitsiooni. Lisaks sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale kuuluksid sinna Reformierakond ja Parempoolsed, kes mõlemad on nõus läbirääkimisi alustama.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:23

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

19:56

Merz välistas koostöö AfD-ga

19:44

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

19:34

Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

19:30

Mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töös tekkisid häired Uuendatud

19:19

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

19:11

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:23

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

19:44

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

19:11

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

18:38

NFL: Chiefs häbistas divisjonirivaali, Eagles sai söödumängu käima

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpia sinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo