Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

"Esmajärjekorras soovime kohtuda Isamaaga, sest ka nemad soovivad muutusi nii Tallinnas kui ka riigis ning üheskoos saame tagada Reformierakonna-vaba poliitika," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Me nägime, millise korralageduse tõi endaga Tallinnas kaasa neljast osapoolest koosnev koalitsioon. Pealinna inimesed ei ole sellist munitsipaaltsirkust ära teeninud. Keskerakond on varasemalt taganud stabiilse ja professionaalse linnajuhtimise ning meie eesmärk on leida koalitsioonipartner, kes samu väärtusi kannab," lisas ta.

Kõlvart ütles, et Keskerakond kui pealinlastelt suurima toetuse pälvinud erakond on valmis ka teiste volikogusse pääsenud parteide esindajatega arutama sisuliselt linnaelu puudutavaid küsimusi.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles esmaspäeval, et piirkonna juhatus arutab edasisi samme neljapäeva õhtul.

Isamaale on võimuliidu loomiseks teinud ettepaneku ka sotsiaaldemokraadid, kes soovivad pealinnas luua nelja erakonna koalitsiooni. Lisaks sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale kuuluksid sinna Reformierakond ja Parempoolsed, kes mõlemad on nõus läbirääkimisi alustama.