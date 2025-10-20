X!

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi

Foto: Siim Lõvi/ERR
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski ütles, et tegi ettepaneku Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele koalitsiooniläbirääkimiste alustamiseks.

"Tallinna valijate enamik andis signaali, et Keskerakonna naasmist linnavõimu juurde ei soovita. Teist erakondade moraalne kohustus on see, et me alustaks kõnelusi uue võimuliidu kokkupanekuks. Sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku kolmele erakonnale alustada koalitsioonikõnelusi. Me usume, et nendel neljal erakonnal on võimalik kokkuleppele jõuda ja koostööd teha," ütles Ossinovski pärast sotside Tallinna piirkonna juhatuse koosolekut.

Ossinovski sõnul on ta kõikidega juba suhelnud ja ettepanek kellelegi üllatusena ei tule. Koalitsioonikõnelused võiksid tema sõnul alata esimesel võimalusel.

Vastates küsimusele, kellele võiks kuuluda linnapea koht, vihjas Ossinovski, et see võiks kuuluda sotsidele.

"Sotsiaaldemokraatide nägemus on, et kuna me neljast erakonnast oleme saanud suurima toetuse, siis me selle liidu sooviks moodustada. Aga muus osas positsioonidest räägitakse siis kui need läbirääkimised algavad," lausus Ossinovski.

Teised erakonnad arutavad SDE ettepanekut

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus koguneb poliitilist olukorda pealinnas arutama neljapäeval.

"Pidasime täna oma linnapeakandidaadi, tänaste abilinnapeade ja linnavolikogu esindajaga inforingi, et saada ülevaade olukorrast Tallinnas peale eilseid valimisi," sõnas Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

"Toimunud arutelu tulemusel otsustasime kutsuda neljapäeva õhtuks kokku Tallinna piirkonna juhatuse koosoleku, et arutada meie edasisi samme võimaliku koalitsiooni moodustamisel," lisas Solman.

Parempoolsed annavad ülevaate oma seisukohtadest ja eesmärkidest Tallinnas paari tunni pärast.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Maris Lauri ütles ERR-ile, et erakonna juhatus koguneb vähem kui tunni aja pärast ettepanekut arutama.

"Mulle isiklikult tundub, et see väärib vastuvõtmist. Aga kindlasti me arutame juhatuses täpsemalt," lausus Lauri.

Lauri sõnul on loogiline, et linnapeakoha saaks Sotsiaaldemokraatlik Erakond, sest nemad on koalitsiooni kokku kutsujad. "Aga kõik asjad räägitakse lõpuks omavahel läbi," lisas ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

