Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

Teisipäeval tõmbab Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala oma valdusi koomale, pakub aga öösel miinuskraade ja kohati udu. Ida-Eesti teedel on libeduse oht. Seejärel laieneb Lääne-Euroopast üle Skandinaavia madalrõhuala serv, mille ees meil Eestis olulist sadu pole, kuid tuul läheb tugevamaks ja süvendab kõledusetunnet.

Öö vastu teisipäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab üksikutes kohtades vihma. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, saartel ja rannikul on sooja kuni 7 kraadi. Ida-Eesti teedel võib olla libedust.

Hommik on peamiselt sajuta. Kohati püsib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +9 kraadi. Peamiselt Eesti kaguosas püsib libeduseoht.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel kuni 19 meetrini sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öö on sajuta, päev tuleb Lääne-Eestis kohati vihmahoogudega. Öine õhutemperatuur on -2 kuni +8 kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Neljapäeval laienevad vihmapilved saartelt mandrile. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +9 kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Reede öösel sajuvõimalus väheneb, päeval jõuab saartele sajuala ja levib õhtul mandrile.

Laupäeval lääne poolt alates sadu harveneb. Õhumass soojeneb veidi, öökülmaohtu pole ja päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.