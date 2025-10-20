X!

Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

ilm
Talv.
Talv. Autor/allikas: ERR
ilm

Alanud nädal jätkub sisealadel öiste miinuskraadidega, sajupilvi on vähe. Nädala teine pool tuleb vihmasem.

Teisipäeval tõmbab Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala oma valdusi koomale, pakub aga öösel miinuskraade ja kohati udu. Ida-Eesti teedel on libeduse oht. Seejärel  laieneb Lääne-Euroopast üle Skandinaavia madalrõhuala serv, mille ees meil Eestis olulist sadu pole, kuid tuul läheb tugevamaks  ja süvendab kõledusetunnet.

Öö vastu teisipäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab üksikutes kohtades vihma. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, saartel ja rannikul on sooja kuni 7 kraadi. Ida-Eesti teedel võib olla libedust.

Hommik on peamiselt sajuta. Kohati püsib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +9 kraadi. Peamiselt Eesti kaguosas püsib libeduseoht.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel kuni 19 meetrini sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öö on sajuta, päev tuleb Lääne-Eestis kohati vihmahoogudega. Öine õhutemperatuur on -2 kuni +8 kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Neljapäeval laienevad vihmapilved saartelt mandrile. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +9 kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Reede öösel sajuvõimalus väheneb, päeval jõuab saartele sajuala ja levib õhtul mandrile.

Laupäeval lääne poolt alates sadu harveneb. Õhumass soojeneb veidi, öökülmaohtu pole ja päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.  

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

22:10

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

22:09

"Välisilm": kaitseraha jagamine tekitab EL-i riikides erimeelsusi

22:06

Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:53

Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:47

"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

21:38

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

21:29

Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:17

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo