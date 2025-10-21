Merz langes sisserändevastase kõnepruugi tõttu kriitika alla

Merz rääkis eelmisel nädalal Ida-Saksamaa Brandenburgi liidumaal "linnamaastiku probleemist", mida saab tema sõnul lahendada immigrantide väljasaatmisega. Merz tõstatas selle teema, kui temalt küsiti strateegia kohta paremäärmusliku ja immigratsioonivastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) tõusu pidurdamiseks.

"Migratsiooni vallas oleme palju edasi jõudnud. Sellel liidumaal oleme 2024. aasta augustist kuni 2025. aasta augustini vähendanud numbreid 60 protsenti, kuid muidugi on meil endiselt see probleem linnamaastikus, mistõttu siseminister on nüüd protsessi kaasatud ja läbi viimas tagasisaatmisi väga suurel skaalal," ütles Merz.

Kriitika süvenes pärast seda, kui Merzilt küsiti esmaspäeval pressikonverentsil, kas ta soovib osa kommentaarist tagasi võtta. Konverents oli suuresti mõeldud sisemise arutelu lõpetamiseks võimaliku koostöö üle paremäärmusliku AfD-ga.

"Las ma küsin teilt vastu," vastas Merz. "Ma ei tea, kas teil on lapsi, aga kui teil on tütred, küsige neilt, mida ma sellega võisin mõelda. Kahtlustan, et saate üsna selge ja otsese vastuse. Mul pole midagi tagasi võtta. Vastupidi, rõhutan veel kord, et me peame seda muutma."

Vastuseks kutsus Saksamaa tuntud aktivist ja Roheliste liige Luisa Neubauer Saksa noori naisi teisipäeva õhtul kogunema Merzi paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) partei peakorteri ette.

"Selles riigis on umbes 40 miljonit tütart ning paljudel meist on tõeline huvi kindlustada, et meie turvalisust võetaks tõsiselt," ütles Neubauer sotsiaalmeedia teel. "Mida me aga ei soovi, on seda kasutada ettekäändena või õigustusena väidetele, mis olid lõppkokkuvõttes diskrimineerivad, rassistlikud ja sügavalt haavavad."

Merz on tuntud selle poolest, et teeb aeg-ajalt polariseerivaid väiteid, mis kutsuvad esile tugevat kriitikat. Näiteks rõhutas ta mõni kuu tagasi, et Bundestag ei ole "tsirkusetelk", kui temalt küsiti arvamust, kas heisata Bundestagi kohal LGBTQ+ lipp Pride'i tähistamiseks.

Enne kantsleriks saamist nimetas ta migrantide poegi "väikesteks pašadeks", pärast rünnakuid politsei ja tuletõrjujate vastu.

Varasemalt on Merz püüdnud AfD valijaid oma poole meelitada, lubades ulatuslikku immigratsioonipiirangut. Hoolimata tema pingutustest on AfD populaarsus jätkuvalt kasvanud, ületades isegi Merzi konservatiivide oma, selgub Politico küsitluste andmetest.

Kuid pärast viimast juhtumit ütlevad Merzi koalitsioonipartnerid, et ootavad valitsusjuhilt enamat.

"Merz ei ole enam teravmeelne kommentaator kõrvaltribüünilt, vaid kantslerina on tal eriline vastutus meie ühiskonna sidususe, arutelukultuuri ja positiivse tulevikunarratiivi ees," ütles Dennis Radtke, CDU Euroopa Parlamendi liige.

Ta lisas, et parem viis AfD vastu võitlemiseks on keskenduda probleemide lahendamisele ja lubaduste täitmisele ehk strateegia rakendamisele, mida Merz esmaspäevasel pressikonverentsil esitles.

Kriitikat tuli ka Merzi koalitsioonipartnerilt, vasaktsentristlikult Sotsiaaldemokraatlikult Parteilt (SPD).

"Poliitikud peaksid tegelema Saksamaa ees olevate probleemidega," ütles SPD peasekretär Tim Klüssendorf. "Kuid kogu aeg kõige ühe teema – migratsiooni – kaela ajamine, kõige kokku segamine ja üldistavate väidete tegemine lõhestab inimesi ning hävitab usaldust," lisas ta telesaates antud intervjuus.

"Minu ootused riigijuhi suhtes on märgatavalt kõrgemad," lisas Klüssendorf.