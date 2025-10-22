Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

Seda kinnitas ERR-ile Reformierakonna juhatuse liige Urmas Paet. "Jah, ta seda ka täna teatas. Järgmisel juhatuse koosolekul erakonna esimees peaks välja tulema oma ettepanekuga uue peasekretäri osas," lausus Paet.

Suslov tegi vastava otsuse juba käesoleva aasta suvel.

Suslov on Reformierakonna peasekretär alates 2022. aastast.

Alates 2020. aasta jaanuarist on Suslov riigikogu liige. Varem on ta töötanud Keila abilinnapeana ja juhtinud erakonna Keila piirkonda.