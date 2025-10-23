USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

USA rahandusminister Scott Bessent teatas kolmapäeval sanktsioonidest kahe suurima Vene naftafirma vastu, viidates Vene režiimi juhi Vladimir Putini keeldumisele lõpetada sõda Ukrainas.

Bessent ütles, et sanktsioonid tabavad Rosnefti ja Lukoili, kuna nad rahastavad Vene sõjamasinat ajal, mil president Donald Trump püüab lõpetada 2022. aasta veebruaris alanud Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu.

Bessent ütles varem kolmapäeval Valges Majas ajakirjanikele, et USA kehtestab Moskva vastu ühe oma ulatuslikematest sanktsioonipakettidest, sest Putin ei olnud Trumpiga peetud kõnelustel aus.

"President Putin ei ole tulnud läbirääkimistelaua taha ausalt ja otsekoheselt, nagu me lootsime," ütles Bessent hiljem Fox Businessile, lisades, et Trump on kõneluste hetkeseisus pettunud.

Trump: vestlused Putiniga ei vii kuhugi

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et kuigi tema vestlused Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga Ukraina sõja lõpetamise üle on head, ei vii need lõppkokkuvõttes kuhugi.

"Iga kord, kui Vladimiriga räägin, on meil head vestlused, mis lõpuks aga kuhugi ei vii," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele, võõrustades NATO peasekretäri Mark Ruttet.

Trump avaldas kolmapäeval lootust, et sanktsioonid, mille USA kehtestas Venemaa kahele suurimale naftafirmale, Rosneftile ja Lukoilile, seoses Ukraina sõja lõpetamise kõneluste takerdumisega, saab peagi tühistada.

"Tegemist on tohutute sanktsioonidega... ja me loodame, et need ei jää kauaks kehtima. Loodame, et sõjale leitakse lahendus," ütles Trump ajakirjanikele Ovaalkabinetis.

Trump on uute sanktsioonide kehtestamisega kuid venitanud, väites, et loodab veenda Putinit rahu sõlmima, hoolimata kasvavast pettumusest Kremli juhi suhtes.

"President Putin ei ole tulnud läbirääkimistele nii ausalt ja otsekoheselt, kui me lootsime," ütles rahandusminister Scott Bessent kolmapäeval Fox Businessile.

Bessent ütles, et kui kaks liidrit augustis Alaskal kohtusid, "lahkus president Trump läbirääkimistelt, mõistes, et asjad ei edene".

"Kulisside taga on toimunud kõnelusi, kuid ma usun, et president on pettunud selles, kuhu me nende kõnelustega oleme jõudnud," lisas ta.

Ukraina suursaadik USA-s tervitas Trumpi sanktsioone Venemaa vastu

Ukraina suursaadik USA-s tervitas kolmapäeval president Donald Trumpi kehtestatud kauaoodatud sanktsioone Venemaa suurimate naftafirmade vastu, öeldes, et Moskva vastu toimib vaid jõu näitamine.

"See otsus on täielikult kooskõlas Ukraina järjepideva seisukohaga, et rahu on võimalik saavutada vaid jõuga ning agressorile maksimaalset survet avaldades, kasutades kõiki olemasolevaid rahvusvahelisi vahendeid," ütles suursaadik Olha Stefanõšina avalduses.

Rutte: USA uued sanktsioonid survestavad Venemaad läbirääkimistele

USA-s visiidil viibiv NATO peasekretär Mark Rutte kiitis kolmapäeval president Donald Trumpi administratsiooni uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone.

Rutte sõnul survestavad uued naftafirmade vastu kehtestatud meetmed Venemaad läbirääkimistele.

Rutte kommenteeris teemat Trumpiga Valges Majas pressikonverentsil.

Tema sõnul on esimeseks sammuks panna Vene režiimi juht Vladimir Putin mõistma Trumpi seisukohta relvarahu ja vägede peatamise osas praegustel rindejoontel.

Von der Leyen ja Starmer toetasid uusi USA Venemaa-sanktsioone

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Briti peaminister Keir Starmer toetasid kolmapäeval USA presidendi Donald Trumpi otsust kehtestada sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele Rosneftile ja Lukoilile.

"Olen ​​tänulik tänase vestluse eest (USA rahandusministri) Scott Bessentiga ja rahandusministeeriumi otsuse eest kehtestada sanktsioonid suurtele Venemaa naftaettevõtetele, kuna Venemaa ei ole pühendunud rahuprotsessile," kirjutas von der Leyen sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et "arvestades Euroopa Liidu 19. paketi peatset vastuvõtmist, on see selge signaal Atlandi ookeani mõlemalt poolt, et me jätkame agressori suhtes kollektiivse surve avaldamist".

Starmer märkis omakorda, et Ühendkuningriik kehtestas eelmisel nädalal sellised sanktsioonid kahele suurele Venemaa naftaettevõttele. Ta märkis, et need ettevõtted "rahastavad Putini sõjamasinat".

"Mul on hea meel, et USA on nüüd meiega ühinenud oluliste sanktsioonide kehtestamisel nende kahe naftaettevõtte vastu," rõhutas ta.

Vene režiimi juht Vladimir "Putin peab oma tarbetu agressiooni eest maksma", ütles Starmer. "Tapmine peab nüüd lõppema."