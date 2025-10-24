Soomes tegutsev Teboili tanklakett sai USA sanktsioonidega pihta

Sanktsioonide kohaselt lõpeb pankadel 21. novembril võimalus Teboili tanklaketile makseid edastada. Pärast seda võtavad tanklaketiga tehinguid tegevad ettevõtted riski, et võivad ise sanktsioonide alla sattuda.

Finantsinspektsioon avaldas neljapäeval teate, mis on sisuliselt hoiatus finantsasutustele ja ettevõtetele. Teates rõhutati, et sanktsioonide rikkumine võib tekitada olulise majandusliku riski ettevõtte maksevõimele või finantsstabiilsusele.

Kuigi Soome pangad ei ole seaduslikult kohustatud USA sanktsioone järgima, peavad nad seda praktikas ikkagi tegema. Kui mõni Euroopa pank jätkab koostööd USA sanktsioonide all oleva ettevõtte või isikuga, võib pank ise karistusmeetmete alla sattuda.

Kui rahavoog peatub, ei suuda Teboil maksta kütusetarnete eest.

Uudisteagentuur STT teatas kolmapäeval, et osaliselt Soome riigi omanduses olev Neste ei müü enam Teboilile kütust.

Teboili turundus- ja kommunikatsioonijuht Toni Flyckt ütles eelmisel suvel Helsingin Sanomatile, et Teboil ostab kogu kütuse kas Nestelt või Lääne-Euroopast.

Flyckt kinnitas neljapäeval, et Teboil on teadlik USA sanktsioonidest ja uurib nende mõju ettevõtte tegevusele.

STT hinnangul peatas Neste müügi Teboilile Suurbritannia poolt kehtestatud sanktsioonipaketi tõttu, mille sihtmärgiks olid samuti Rosneft ja Lukoil. Neste ei ole ise seda teavet kinnitanud.

Soome peaminister Petteri Orpo ei kommenteerinud, kas valitsus teadis Neste otsusest ette, kuid ta ütles, et peab seda õigeks.

Helsingin Sanomat kirjutas augustis, et Teboilil oli eelmisel aastal 54 miljoni euro suurune ärikahjum.

Teboil on Ukraina sõja puhkemise järel olnud avalikkuse tähelepanu all ettevõtte omaniku tausta tõttu. Ettevõtte omanik on Vene naftafirma Lukoil, mis omab Teboili Austrias registreeritud tütarettevõtte kaudu.

Sõja alguses hakkasid kliendid ettevõtet boikoteerima ja mitmed äripartnerid katkestasid sellega koostöö.

Teboili aastaaruandes rõhutatakse, et pärast Ukraina sõja algust on kütuseostud Venemaalt olnud "peaaegu olematud".