X!

Soomes tegutsev Teboili tanklakett sai USA sanktsioonidega pihta

Välismaa
Teboili tankla
Teboili tankla Autor/allikas: Tiia Monto/CC BY-SA 3.0
Välismaa

USA kehtestatud sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele tabasid ka Soomes tegutsevat Lukoilile kuuluvat Teboili tanklaketti. Soome finantsinspektsiooni teatel võivad tanklaketi rahavood peagi peatuda.

Sanktsioonide kohaselt lõpeb pankadel 21. novembril võimalus Teboili tanklaketile makseid edastada. Pärast seda võtavad tanklaketiga tehinguid tegevad ettevõtted riski, et võivad ise sanktsioonide alla sattuda.

Finantsinspektsioon avaldas neljapäeval teate, mis on sisuliselt hoiatus finantsasutustele ja ettevõtetele. Teates rõhutati, et sanktsioonide rikkumine võib tekitada olulise majandusliku riski ettevõtte maksevõimele või finantsstabiilsusele.

Kuigi Soome pangad ei ole seaduslikult kohustatud USA sanktsioone järgima, peavad nad seda praktikas ikkagi tegema. Kui mõni Euroopa pank jätkab koostööd USA sanktsioonide all oleva ettevõtte või isikuga, võib pank ise karistusmeetmete alla sattuda.

Kui rahavoog peatub, ei suuda Teboil maksta kütusetarnete eest.

Uudisteagentuur STT teatas kolmapäeval, et osaliselt Soome riigi omanduses olev Neste ei müü enam Teboilile kütust.

Teboili turundus- ja kommunikatsioonijuht Toni Flyckt ütles eelmisel suvel Helsingin Sanomatile, et Teboil ostab kogu kütuse kas Nestelt või Lääne-Euroopast.

Flyckt kinnitas neljapäeval, et Teboil on teadlik USA sanktsioonidest ja uurib nende mõju ettevõtte tegevusele.

STT hinnangul peatas Neste müügi Teboilile Suurbritannia poolt kehtestatud sanktsioonipaketi tõttu, mille sihtmärgiks olid samuti Rosneft ja Lukoil. Neste ei ole ise seda teavet kinnitanud.

Soome peaminister Petteri Orpo ei kommenteerinud, kas valitsus teadis Neste otsusest ette, kuid ta ütles, et peab seda õigeks.

Helsingin Sanomat kirjutas augustis, et Teboilil oli eelmisel aastal 54 miljoni euro suurune ärikahjum.

Teboil on Ukraina sõja puhkemise järel olnud avalikkuse tähelepanu all ettevõtte omaniku tausta tõttu. Ettevõtte omanik on Vene naftafirma Lukoil, mis omab Teboili Austrias registreeritud tütarettevõtte kaudu.

Sõja alguses hakkasid kliendid ettevõtet boikoteerima ja mitmed äripartnerid katkestasid sellega koostöö.

Teboili aastaaruandes rõhutatakse, et pärast Ukraina sõja algust on kütuseostud Venemaalt olnud "peaaegu olematud".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:03

Doktoritöö kummutas müüdi kakskeelsete laste sisemisest segadusest

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

10:30

Jüri Seilenthal: õpetajatest OECD haridusuuringute valguses

10:27

Elmo Nüganen lavastab Endla "Arkaadias" kahte tütart korraga

10:27

Kuuba andis arvatava Hiina fentanüüliparuni USA-le välja

10:15

Soomes tegutsev Teboili tanklakett sai USA sanktsioonidega pihta

09:56

Meelis Kitsing: konkurentsivõime algab võrdsetest võimalustest hariduses

09:52

Ööl vastu pühapäeva tuleb kellad tunni võrra tagasi keerata

09:49

Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

23.10

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

23.10

Sõja 1338. päev: Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

23.10

WSJ: USA kaotas piirangu Ukrainale antud kaugmaarakettide kasutamisele

23.10

WSJ: Vene majanduse jaoks tulevad uued sanktsioonid väga kehval ajal

23.10

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

23.10

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

23.10

Elektrilevi soovib 90-päevase etteteatamistähtaja lühendamist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

loe: kultuur

09:49

Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

09:38

Arvustus. "Groove of ESSR III" julgeb olla meeldivalt veider ja ootamatu

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

08:42

Rakvere teater jagas publikupreemiaid

loe: eeter

10:27

Elmo Nüganen lavastab Endla "Arkaadias" kahte tütart korraga

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

23.10

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

Raadiouudised

09:40

Kohtla-Järve on hädas haridusasutuste tugispetsialistide leidmisega

09:35

Euroopa Liit ei teinud otsust Venemaa külmutatud varade kasutamiseks

09:35

Keskkonnainspektorid saavad gaasirelva, teleskoopnuia ja käerauad

09:30

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (24.10.2025 09:00:00)

23.10

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

23.10

Päevakaja (23.10.2025 18:00:00)

23.10

Tartus seab Isamaa nüüd linnapeakohast loobumiseks tingimusi

23.10

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

23.10

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo