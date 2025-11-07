X!

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

Välismaa
Lukoili tankla Moskvas.
Lukoili tankla Moskvas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Energiakandjatega kauplemise ettevõte Gunvor teatas neljapäeval, et on võtnud tagasi oma pakkumise osta Venemaa energiaettevõtte Lukoil välismaised varad pärast seda, kui USA rahandusministeerium nimetas firmat Venemaa "käpiknukuks" ja andis märku, et Washington on tehingu vastu.

Gunvori neljapäevase otsusega jääb toimumata ettevõtte suurim ost ja see annab ka märku Washingtoni tõsisest soovist kasutada sanktsioone Venemaa isoleerimiseks ja selle tulude piiramiseks, mida Moskva kasutab Ukraina-vastase sõja rahastamiseks, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

USA rahandusministeerium teatas sotsiaalmeediakeskkonnas X avaldatud postituses, et president Donald Trump on selgelt öelnud, et sõda peab kohe lõppema. "Niikaua kui (Venemaa režiimi juht Vladimir) Putin jätkab mõttetut tapmist, ei saa Kremli marionett Gunvor kunagi litsentsi tegutsemiseks ja kasumi teenimiseks," seisis teates.

Gunvori ärisuhete direktor Seth Pietras ütles e-kirjas, et USA rahandusministeeriumi avaldus oli tema sõnul "põhimõtteliselt valeinformatsioon ja vale" ning ta tervitas võimalust "tagada selle selge arusaamatuse parandamine".

"Vahepeal võtab Gunvor tagasi oma ettepaneku Lukoili rahvusvaheliste varade kohta," ütles Pietras.

USA rahandusministeerium kehtestas 15. oktoobril sanktsioonid Venemaa suurimale energiafirmale Rosneft ja suuruselt teisele, Lukoilile, et vähendada Moskva tulusid, mida ta kasutab sõjapidamiseks Ukraina vastu. Otsusega anti ettevõtetele aega tegevuse lõpetamiseks kuni 21. novembrini.

Pärast sanktsioonide kehtestamist teatas Lukoil, et on vastu võtnud Šveitsi ettevõtte Gunvor pakkumise osta tema välismaised varad. Varad hõlmavad Euroopa rafineerimistehaseid, Kasahstani, Usbekistani, Iraagi ja Mehhiko naftaväljade aktsiaid ning sadu jaemüügitanklaid üle maailma.

USA rahandusministeeriumi roll tehingu juures on oluline, kuna see saab väljastada litsentse ehk erandeid, mis võimaldavad sanktsioonidega seotud tehinguid.

Juba enne pakkumise tagasivõtmist ütlesid pankurid ja tehingu detailidega kursis olevad isikud, et Gunvori seni suurimat omandamiseesmärki on raske saavutada, kuna see ületab kaugelt firma laenuvõime.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

