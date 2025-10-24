Rubio taotleb rahvusvaheliste vägede kiiret lähetamist Gazasse

USA välisminister Marco Rubio avaldas reedel lootust, et peagi õnnestub moodustada rahvusvaheline väekontingent Gaza relvarahu tagamiseks ning ütles, et Iisraelil, mis on Türgi kaasamise vastu, on osalejate suhtes vetoõigus.

Rubio külastas Iisraeli vahetult pärast asepresident J.D. Vance'i osana Ühendriikide püüdlustest kaitsta relvarahu.

Rubio väljendas optimismi kahe aasta pikkuse Gaza sõja püsiva lõppemise osas, kui ta kohtus Lõuna-Iisraelis asuvas suures ümberehitatud laohoones relvarahu jälgivate Iisraeli, USA ja teiste lääneriikide vägedega.

Relvarahu koordineerimise keskusesse on paigutatud umbes 200 USA sõdurit. Kiiruga sisustatud rendipinnal, mille põrandat kattis uus kunstmuru, võis näha suhtlemas kümmekonna riigi vormis sõdureid.

President Donald Trumpi eestvedamisel sõlmitud kokkulepe näeb ette rahvusvaheliste vägede sisenemise Gazasse julgeoleku tagamiseks pärast Iisraeli relvarahu Hamasiga, mille brutaalne rünnak 2023. aasta 7. oktoobril vallandas sõja, mis on suurema osa Gazast varemetesse jätnud.

Rubio sõnul on kokkuleppe puhul ülioluline luua "tingimused stabiliseerimisjõudude sisenemiseks niipea, kui need on võimalik kokku panna".

Rubio kinnitas, et Iisraelil on vägede koosseisu osas vetoõigus, seda keset teateid, et Iisrael on vastu Türgi osalemisele.

"Paljud riigid on pakkunud oma osalust. On ilmselge, et selle väekontingendi kokkupanemisel peavad osalejad olema Iisraelile vastuvõetavad," ütles Rubio.

Rubio sõnul võivad Ühendriigid taotleda vägedele ÜRO mandaati, kuna mõned riigid vajavad oma vägede lähetamiseks maailmaorganisatsiooni heakskiitu.

Trumpi administratsioon, mis veel hiljuti hoidis Iisraeliga rangelt ühte joont, on üha enam avaldanud survet peaminister Benjamin Netanyahule, kes märtsis eiras varasemat relvarahu ja andis käsu uueks ulatuslikuks rünnakuks.

Trump on araabia riikide muredele vastates kutsunud Iisraeli üles mitte annekteerima Läänekallast. Iisraeli parlament hääletas Vance'i visiidi ajal annekteerimist nõudvate seaduseelnõude menetlusse võtmise poolt, mida Vance kirjeldas kui isiklikku solvangut.

"Piisab, kui öelda, et me ei usu, et see juhtub," ütles Rubio annekteerimise kohta.