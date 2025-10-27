X!

Dotsent: rahu ei saabu, kui Iisrael ei lõpeta palestiinlaste rõhumist

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu ja riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross arutlesid Vikerraadio saates "Välistund" Palestiina konflikti juurpõhjuste üle. Poopuu sõnul piirkonda rahu enne ei saabu kui Iisrael lõpetab palestiinlaste rõhumise.

"Niikaua kuni me konflikti juurpõhjustega ei tegele, niikaua me ketrame selles samas vägivalla tsüklis. Ja see ongi praegu toimunud. See põhiasi on ikkagi see, et Iisrael on toime pannud igasuguseid erinevaid kuritegusid ja teda ei ole varasemalt vastutusele võetud. See on ka üks põhjus, miks praegu paljudele inimestele tuleb üllatuseks, et me räägime sellistest asjadest nagu okupatsioon, apartheidi režiim, mis Iisrael on sisse seadnud," ütles Poopuu.

"Olukord, kus Iisrael hoiab põlve palestiinlaste kaela peal ja selja taga on neil alati USA toetus, siis see ei ole keskkond, kus see muutus saab tulla," lisas ta.

Poopuu sõnul peaks rahu juures olulist rolli omama ÜRO. Vaid USA ja Iisraeli osalisel ei saa tema sõnul rahu tulla.

Poopuu lisas veel, et jätkusuutlikuks rahuks tuleb lõpetada okupatsioon läänekaldal ja Gaza blokaad.

"Me ei suuda kellegi julgeolekut tagada, ma ei saa näha toimivat demokraatiat kui me ei lammuta ära rõhumissüsteeme, mis seal praegu eksisteerivad," rõhutas ta.

Eerik-Niiles Kross ütles, et tema arvates on konflikti tegelik juurpõhjus see, et erinevad araabia riigid alguses, palestiinlased ja nüüd Hamas aegade jooksul ei ole aktsepteerinud Iisraeli riigi olemasolu.

"Ja sellest on see kõik alguse saanud. Jah, palestiinlased ütlevad, et juurpõhjus on nakba ehk nende kodudest ära minek või ära sundimine 1948. aastal kui Iisraeli riik ÜRO plaani alusel loodi. Mulle tundub, et kui palestiinlased lõpuks lepiksid sellega, et Iisrael võib eksisteerida, siis võiks see rahu tulla," lausus Kross.

Poopuu märkis, et ÜRO kehtestas kahe riigi lahenduse, aga Iisrael ei pidanud sellest kinni.

"Palestiina maad on ära lubatud Balfouri deklaratsiooniga. Pärast seda võttis Suurbritannia need maad enda mandaadi alla. Nad üritasid kohapeal maad üle võttes fakte muuta ja see tendents tingis, et araabia riigid sekkusid. Siin on tegemist asunduskolonialistliku riigiga, kes koha peal üritab võimatuks teha seda, et palestiinlastel oleks kunagi oma riik," rääkis Poopuu.

"Mina ütleks selle peale, et juurpõhjused algavad sionistlikust liikumisest, kelle üks juhtfiguure Theodor Herzl on öelnud, et seal Palestiinas oleme Euroopa müüriosa kaitseks Aasia vastu, oleme eelpost tsivilisatsiooni ja barbaarsuse vahel," sõnas Poopuu.

Kross märkis, et ÜRO tegi piiriettepaneku, aga ei kehtestanud piire. "Ega siis Iisrael ei takistanud Palestiina riigi teket. Palestiina riik ei tekkinud selle tõttu, et palestiinlased ja araabia riigid ei olnud nõus Iisraeli riigi tekkega," ütles Kross.

"1948. aastal rünnati ju Iisraeli riiki. Selle tagajärjel okupeeris nii läänekalda kui ka Gaza mitte Iisrael, vaid hoopis Egiptus ja Jordaania. 1967. aastani olid need alad okupeeritud Egiptuse ja Jordaania poolt. Kui Iisrael need tagasi võttis Kuuepäevases sõjas, siis ta ju ei okupeerinud Palestiina riiki või territooriumit, vaid ta okupeeris alad teiste okupatsioonivõimude käest. Nii, et kuni 1967. aastani oleks olnud Egiptusel ja Jordaanial võimalik lasta tekkida Palestiina riigil. Aga mingeid õigusi palestiinlased ei saanud. Pärast seda see panarabistlik liikumine hülgas palestiinlased, palestiinlased loobusid sellest ja siis algas Arafati juhtimisel otseselt vägivallaga tagasi võtmise aeg," rääkis Kross.

Kui Kross leiab, et Eesti peaks Palestiina riiki tunnustama alles siis kui Iisrael ise on seda tunnustanud, siis Poopuu hinnangul on Eesti Palestiina tunnustamisega hiljaks jäänud.

Kross ei nõustunud jällegi Poopuuga väitega, et Iisrael viib Palestiinas läbi genotsiidi. "See jääb küll kohtute otsustada, kas seal on genotsiidi toime pandud. aga seni ühtegi kohtu otsust selles osas ei ole," sõnas Kross.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Saatejuht oli Indrek Kiisler

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:52

Isamaa ja Reformierakond jätkasid Tartus võimukõnelusi

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

18:48

Draghi: Euroopa Liidu aitaks kriisist välja pragmaatiline föderalism

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:41

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:24

Eesti parajõutõstja pälvis World Ability Beach Gamesil hõbemedali

17:51

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

17:19

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo