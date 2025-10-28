Kokk: Isamaal polnud mingit võimalust Tartus linnapeakohta saada

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles intervjuus ERR-ile, et juba valimiste ööl oli selge, et Isamaal ei ole võimalust Tartus linnapeakohta saada. Isamaa vastuoluliste sõnumite tõttu Tartu koalitsioonikõnelustel Kokk tagasi astuda ei kavatse.

"Tuleb tunnistada, et tegelikult minu jaoks isiklikult oli juba valimiste ööl, sellel hetkel, kui valimistulemused selgusid, selge, et Isamaa jaoks selliste koalitsioonide võimalused, kus Isamaal igal juhul on linnapeakoht, on suhteliselt väiksed, et mitte öelda olematud," lausus Kokk.

"Ehk väga lihtne matemaatika ütles kohe seda, et nii-öelda EKREIKE, mis oleks võinud konservatiivsete jõudude alternatiiv, hääli kokku ei anna. Ja teiselt poolt Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 annab. See oli esmase stardipositsiooni reaalsus," lisas ta.

"Isamaal oli kaks võimalust – kas minna sellistel tingimustel ja jätkata koalitsiooniläbirääkimisi või jääda opositsiooni. Kõik spekulatsioonid teemadel,

et oleks olnud mingisugune alternatiivne koalitsiooni variant, on esitatud inimeste poolt, kes tehioludest ei oma mitte kõige väiksematki ülevaadet," ütles Kokk veel.

"See on karm reaalsus. Valimiste võitjana koheselt seda välja hõigata tunduks nagu imelik. Aga tegelikkuses... Ma olen 12 aastat kohalikus poliitikas olnud.

Sellest kaheksa aastat juhtinud Isamaa piirkonda, neli aastat opositsioonis ja

nüüd viimased neli aastat koalitsioonis. Ma julgen väita, et ma tunnen kohalikku poliitikat ja kohalikke poliitikuid üsna hästi. Ja minu tunnetus oli juba valimisõhtul see, et need kaardid, mis siis kätte jagati, olid sellised, et väga suure tõenäosusega jätkab linnapeana Urmas Klaas," kordas Kokk.

Koka sõnul rahuloluks kindlasti põhjust ei ole, samas rõhutas ta, et tema jaoks kindlasti on sisu olulisem kui linnapea positsioon.

"Kui siin millegagi rahul olla, siis rahul võiks olla sellega, et meil on väga tugev piirkond, meil on väga tugev struktuur. Meil oli supertugev nimekiri ja me võitsime valimised. Kõik järgnev on olnud selline pidev valik erinevate keeruliste valikute vahel," sõnas Kokk.

Vastates küsimusele, kas ta sooviks jätkata volikogu esimehe kohal, ütles Kokk, et tal selleks eriti motivatsiooni ei ole. "Hetkeseisuga on mul kogu sellest protsessist nii isu otsas, et ma hea meelega ei jätkaks, aga ma kindlasti kuulan piirkonna inimeste, juhatuse ja fraktsiooni arvamust selles osas. Ega ma enda inimesi hätta ei jäta," ütles Kokk.

Rääkides Kris Kärneri fraktsiooni võtmisest, ütles Kokk, et see otsus oli kiirustatud ja need diskussioonid oleks võinud jääda erakonna piirkonna sisse. "Kui nädal tagasi tõusetus see küsimus ka teiste poliitiliste jõudude poolt, et kuidas ikka on selline isik meie hulgas, siis minu tungiv palve erakonnakaaslastele oli see, et me kommunikeeriksime väljaspoole selliselt, et Isamaa fraktsioon või fraktsiooni moodustamine ja need isikud, kes sinna kuuluvad, otsustatakse sellel hetkel, kui volikogu koguneb ja tehakse fraktsiooni moodustamise avaldus. Selle hetkeni on tänasest aega umbes kaks nädalat," lausus Kokk.

Kokk rääkis, et piirkonna juhatus ei olnudki varem Kärneri küsimust üldse arutanud. "Tavaolukorras ju piirkonna juhatus ei peakski sellist asja arutama. See on ju iseenesestmõistetav, et need inimesed, kes Isamaa nimekirjas kandideerivad, ka hiljem fraktsiooniga liituvad. Aga kuna see sõnum oli välja öeldud, et Kris ei ole oodatud fraktsiooniga ühinema, siis näiteks Isamaa Tartu piirkonna noored pöördusid minu poole küsimusega, et mis on piirkonna juhatuse ametlik seisukoht. Ja pöörduti ka ülejäänud piirkonna liikmete poolt. Siis juhatus kogunes ja sisuliselt kinnitas sellist poliitilist tava, et kõik isikud, kes kandideerisid, kõik on oodatud ühinema. See sai mõnevõrra rabistades välja hõigatud, tuleb tunnistada," rääkis Kokk.

"Isamaa Tartu piirkonna noored pöördusid minu poole selge sõnumiga, et nemad toetavad Kris Kärnerit ja soovivad, et Kris ikkagi kuuluks Isamaa fraktsiooni," lisas ta.

Reporter Jane Saluorg küsis, kuidas näeb Kokk tervikuna oma rolli ja vastutust Isamaa Tartu piirkonna juhina.

"Mina saan vastutada enda sõnade eest. Mina saan vastutada nende sõnumite eest, mida mina välja annan. Teiste poolt antud intervjuude eest ma vastutust võtta küll ei sooviks. Kui on kellelgi muresid sellega seoses, mida mina isiklikult olen öelnud, siis need on asjad, mille eest ma kahtlemata vastutan," vastas Kokk.

Tartus toimuva segaduse tõttu Kokk tagasi astuda ei kavatse. "Ma ei ole sellise asja peale isegi mõelnud. Ma hetkel ei näe ka põhjust. Ma saan vastutada selle eest, milliseid otsuseid teeb piirkond tervikuna. Ja saan vastutada selle eest, milliseid sõnumeid mina piirkonna juhina välja annan. Teiste inimeste välja antud sõnumite eest mina vastutust võtta küll ei saa ega ei taha," ütles Kokk.

Samuti Isamaasse kuuluv Mihhail Lotman ütles Tartu Postimehes, et Isamaa andis oma võidu käest ja kinkis selle Reformierakonnale.

Kokk ütles, et need, kes iga päev asja sees on, näevad asja tihti teistmoodi ning et Lotman sõitis pärast valimispäeva üldse Eestist ära. "Tihtilugu kõrvalt vaadates tunduvad asjad kuidagi primitiivsemad, kui nad on reaalsuses," lausus ta.

Alates valimistulemuse selgumisest ööl vastu 20. oktoobrit on Isamaa andnud pidevalt segaseid signaale seoses Tartus Reformierakonnaga peetavate koalitsioonikõnelustega ja sellega, kellele peaks kuuluma linnapeakoht. Veel esmaspäeval ütles Isamaa esinumber Tartus Tõnis Lukas, et tema ei ole Tartu linnapeakohast loobunud.