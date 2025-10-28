Tartu Siuru kultuurikeskuse hinnale lisandub viis miljonit eurot

Kui seni on räägitud,et Tartu südalinna kultuurikeskuse maksimaalne hind on 92 miljonit eurot, siis praegu plaanib Tartu linn lisaks veel viis miljonit eurot kulutada Siuru ümbruse korrastamisele.

Tartu südalinna kultuurikeskuse hind ei tohi asjaosaliste sõnul minna üle 92 miljoni euro. Samal ajal arvestab aga Tartu linn nüüd oma eelarvest siiski täiendavalt veel viis miljonit eurot selleks, et teha korda ka Siuruga seotud välialad Emajõe suunas.

"Eelarvestrateegia seisukohalt see on 97 miljonit, aga ta koosneb kahest alajaotusest. Üks mis on seotud kultuurkapitali lepinguga ja üks, mis on linna enda raha selleks, et linnaruumis vastavad muudatused teha. Ehk kokku 92 miljonit pluss viis miljonit," lausus Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond).

Kui 2026. aasta lõpus välja kuulutataval hankel ei pakuta oodatud hinda, siis tuleb Siuru juhi Aavo Koka sõnul kulusid vähendada ja teha uus hange. Siuru mahu kärpimine tähendaks Koka sõnul ka vähemalt 18 kuud ajas tagasi minemist.

"Minu soovitus mahulise kärpimise osas on kõige viimane asi, mida poliitikud peaksid vaatama. Kui konjunktuur on halb, siis me võibolla peame viis protsenti kuskil kuludes kokkuhoidu saavutama. Me läheme materjalide mitte funktsionaalsuse kallale, sest meie plaan on ehitada maja, nagu me oleme tahtnud teha," sõnas Kokk.

"Kindlasti on võimalik ehitushinda optimeerida, aga kui see alternatiivsete materjalide kasutus tähendab järeleandmist kvaliteedis, siis seda me kindlasti ei soosi ehk kui ehitushind on ikkagi arvestatavalt üle kokkulepitud piiri, siis tuleb mahtusid kärpida, mitte teha kvaliteedis järeleandmisi," lausus Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk.

"Kui nüüd tõepoolest peaks tekkima mingi olukord, majanduslik olukord, kus ei saa sellist hinda hankel, nagu me eeldame, siis on võimalikud variandid ka edasi lükata tänavaruumi ümberehitamist ehk vaadata linna viit miljonit, sest on võimalik etapiviisiliselt läheneda," lausus Klaas.

Üksmeelel ollakse selles osas, et kärpeid ei saa teha Siuru põhifunktsioonide ehk linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi osas. Samas on oluline säilitada ka piisavalt rendipindu, et Siuru saaks ennast ise majandada.

"Selleks, et ta oleks isemajandav, on vaja saale, üüripindasid, parklat ja nüüd kui hakata neid ära lõikama, siis hakkavad tulud vähenema, mis tähendab, et linn peaks hakkama tulevikus aastate kaupa peale maksma tegevustoetust," lausus Aavo Kokk.

Ehitusega loodetakse alustada 2027. aastal ja nii võiks Siuru valmida aastal 2030.