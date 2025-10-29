Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva vähemalt kahte Venemaa naftatöötlemistehast ja ühte keemiatehast. Tabamuse sai ka okupeeritud Krimmis paiknev kütusehoidla.

Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 29. oktoobril kell 19.47:

- Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast;

- Kuus Venemaa lennujaama peatas öösel töö;

- Ukraina droonirünnak tabas Krimmis kütusehoidlat;

- Ukraina tunnistas Vene üksuste tungimist Mõrnohradi äärelinna;

- USA suursaadik NATO-s: Trump jõustab naftasanktsioonid Venemaale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit.

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast

Venemaa Uljanovski oblastis tabas väidetav õhurünnak Novospasskoje linnas asuvat NS-Oili rafineerimistehast. Kohalikud elanikud avaldasid sotsiaalmeedias fotosid ja videoid rafineerimistehases toimunud suurest tulekahjust, teatas The Kyiv Independent.

Teiste allikate andmeil tabasid pikamaa droonid Novospasskoje rafineerimistehast, aga ka naftahoidlat ning kohalike allikate kinnitusel puhkes mõlemas tulekahju.

Ukrainian drone strikes hit the "NS-Oil" oil production plant located in Novospasskoye, Ulyanovsk Oblast of Russia, tonight.



A fire broke out at the facility as a result of the attack.



The object is situated over 700km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/FLqTTym0cC — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 28, 2025

Sõjasündmusi kajastav ühismeediakonto OSINTechnical ja mitmed muud kontod keskkonnas X teatasid, et droonitabamuse tõttu süttis ka Vene Föderatsioonis Marimaal asuv naftarafineerimistehas. Mari Eli Vabariigis Tabašinos tegutsev naftatöötlemistehases jääb rohkem kui tuhande kilomeetri kaugusele rindejoonest Ukrainas, asudes Surguti-Polotski naftajuhtme ääres.

Ukrainian attack drones continue their deep raid into Russia tonight, hitting the Mariysky Oil Refinery in the Mari El Republic, over 1000 km behind the frontline.



The refinery is reportedly ablaze. pic.twitter.com/vqZfjuIkRD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 29, 2025

Tehas suudab aastas töödelda üle 1,6 miljoni tonni toornaftat. Selle toodete hulka kuuluvad: gaasibensiin, mootori- ja laevakütus, gaasiõli, kütteõli ja bituumeni tooraine.

Mujal Venemaal ründas Ukraina väidetavalt ka Stavroleni keemiatehast Stavropoli krais, teatasid Telegrami kanalid. Väidetavatel videotel tehase rünnaku alla sattumisest paistab seal puhkenud tulekahju kuma.

A major petrochemical facility in southern Russia is under drone attack.



The Stavrolen plant in Budyonnovsk, Stavropol Krai is one of Russia's key producers of polyethylene, polypropylene, benzene, and other oil-based products.

Exilenova+ pic.twitter.com/b309bxxPHU — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 28, 2025

Lukoili tütarettevõte on suur keemiatoodete käitis, mis toodab muuhulgas benseeni, polüetüleeni ja muid naftakeemiatooteid, mida kasutatakse Venemaa sõjamasina töös hoidmiseks Ukrainas.

Kuigi polnud kohe selge, millist relvastust rajatiste ründamiseks kasutati, ilmusid teated Ukraina ulatusliku droonirünnaku ajal mitmetele Venemaa piirkondadele.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et teel Venemaa pealinna tulistati alla vähemalt kolm Ukraina drooni.

Ukraina korraldab regulaarselt sügavaid rünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.

Ukraina peastaap kinnitas kolmapäeva õhtul, et riigi väed ründasid kahte rafineerimistehast ja üht gaasitehast.

Kuus Venemaa lennujaama peatas öösel töö

Ukraina laiaulatuslikust õhurünnakust Venemaa strateegilistele objektidele annab tunnistust ka see, et öösel peatasid ajutiselt töö vähemalt kuus Vene lennuvälja.

Uudisteagentuur Interfax teatas hommikul viitega Venemaa tsiviillennunduse ameti pressiesindajale, et pärast seisakut taastasid lendude vastuvõtmise ja stardid lennujaamad Volgogradis, Gelendžikis, Kaasanis, Krasnodaris, Uljanovskis ja Tšeboksarõs.

"Lennukite saabumise ja väljumise piirangud on tühistatud," kirjutas Artjom Korenjako oma Telegrami kanalis.

Ukraina droonirünnak tabas Krimmis kütusehoidlat

Ukraina droonirünnak tabas ööl vastu kolmapäeva ka Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaarel Simferoopolis asuvat kütusehoidlat, kus süttis põlema vähemalt üks mahuti.

Ohvreid ei olnud ja sündmuskohal töötab tuletõrje, teatas okupatsioonivõimude määratud kuberner Sergei Aksjonov sotsiaalmeedias rünnaku toimumist kinnitades.

Tabamust kinnitasid ka mitmed sotsiaalmeediakontod, mis avaldasid fotosid ja videoid põlengust naftabaasis.

Ukraińcy trafili skład paliw znajdujący się na osiedlu Komsomolśke (w Symferopolu) na Krymie.



Poniżej lokalizacja: 45,0192417, 34,0295643. pic.twitter.com/QsCAMuqzBr — Artur Micek (@Artur_Micek) October 29, 2025

Ukraina tunnistas Vene üksuste tungimist Mõrnohradi äärelinna

Vene üksused murdsid Ukrainas Mõrnohradi äärelinna, Pokrovski suunal jätkuvad tänavalahingud, ütles Ukraina Ida väerühma kõneisik Hrihori Šapoval ööl vastu kolmapäeva.

"Kahjuks on vaenlane nüüd jõudnud Mõrnohradi äärelinna ja kasutab lisaks suurtükiväele ja mehitamata õhusõidukitele ka jalaväge ja tehnilisi vahendeid," ütles Šapoval.

Tema sõnul hoiavad Ukraina üksused jätkuvalt oma positsioone ja tugevdavad aktiivselt linna piires kaitseliine. Tihe linnakeskkond takistab aga teatud tüüpi relvade tõhusat kasutamist vaenlase vastu.

Šapoval rõhutas, et Ukraina kaitsjad tegutsevad keerulistes tingimustes, kuna vaenlane kasutab kompleksset taktikat - alates ulatuslikust suurtükitulest kuni väikeste jalaväegruppide rünnakuteni, mida toetavad soomusmasinad.

Pokrovskist mõne kilomeetri kaugusel asuv Mõrnohrad on endiselt üks selle rindelõigu võtmetähtsusega asustatud punktidest ning võitlus selle üle võib määrata edasise arengu Pokrovski suunal.

USA suursaadik NATO-s: Trump jõustab naftasanktsioonid Venemaale

USA president Donald Trump jõustab naftasanktsioonid, et avaldada Vene režiimi juhile Vladimir Putinile survet alustamaks läbirääkimisi sõja lõpetamise üle Ukrainas, ütles Ameerika Ühendriikide suursaadik NATO juurers Matthew Whitaker teisipäeval avaldatud intervjuus Bloombergile.

"Me oleme need sanktsioonid vastu võtnud. Me kavatseme need ka jõustada," rõhutas Whitaker.

USA rahandusministeerium teatas eelmisel nädalal sanktsioonidest Venemaa suurimate naftatootjate Rosnefti ja Lukoili vastu.

Tegemist oli USA esimeste oluliste finantssanktsioonidega Venemaa vastu alates Trumpi naasmisest Valgesse Majja.

"See võib ajendada president Putinit istuma läbirääkimiste laua taha ja tegema sellele sõjale lõpu ning vähemalt relvarahu sõlmima, et saaksime lõpliku lahenduse üle läbi rääkida," ütles suursaadik.

"President Trumpil on kõik kaardid käes ja see on vaid üks neist. Neid on palju teisigi," lisas Whitaker.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Trumpi kehtestatud sanktsioonid vähendavad Venemaa naftatulusid umbes viie miljardi dollari võrra kuus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 139 900 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 11 303 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 511 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 064 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1530 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1230 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 75 367 (+313);

- tiibraketid 3880 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 865 (+79);

- eritehnika 3986 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.