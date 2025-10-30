Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest
Tartumaal Nõo vallas sattusid neljapäeva hommikul laupkokkupõrkesse kaks sõidukit, mõlemad autojuhid hukkusid sündmuskohal.
Häirekeskus sai teate raskest liiklusõnnetusest Jõhvi-Tartu-Valga maantee 150. kilomeetril kella 7.30 ajal, teatas politsei.
Esialgsetel andmetel toimus kahe sõiduki laupkokkupõrge. Õnnetuses said raskelt viga mõlema sõiduki juhid, kes surid sündmuskohal.
Avariipaigas on liiklus mõlemas suunas suletud. Politseinikud ja päästjad töötavad hetkel kohapeal.
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi