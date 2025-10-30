Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Avariipaigas on liiklus mõlemas suunas suletud. Politseinikud ja päästjad töötavad hetkel kohapeal.

Esialgsetel andmetel toimus kahe sõiduki laupkokkupõrge. Õnnetuses said raskelt viga mõlema sõiduki juhid, kes surid sündmuskohal.

