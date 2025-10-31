Taro Nõo juhtumist: kas õigussüsteem tegi piisavalt, et seda ära hoida?

"Nende lähedastel on täna põhjendatud küsimus - kas meie õigussüsteem on teinud piisavalt, et see tragöödia ära hoida? Mina siseministrina ega kodanikuna ei saa sellele küsimusele hetkeseisuga jaatavalt vastata. Ma ei tahaks olla selle kohtuniku nahas, kes lasi retsidiivse käitumisega kurjategija vabadusse lootuses, et too hakkab heaks," kirjutas Taro sotsiaalmeedias.

"Mul on küsimusi ka selles osas, kuidas on liikunud info eri ametkondade vahel, mis vastutasid nii tingimisi karistatud isiku jälgimise, aga ka ohvri abistamise eest," lisas ta.

Taro ütles, et palus PPA peadirektoril esitada kiirelt esialgne raport selle kohta, kas kõike on tehtud piisavalt ja mis võiksid olla tragöödiani viinud põhjused.

Taro sõnul on lähisuhtevägivald see on reaalne probleem, mis ühiskonda painab. "Mul on tunne, et siin on tarvis rohkem selgitustööd ja jõulisemat tegutsemist. Olen kohtunud lähisuhtevägivalla ennetamisega tegelevate organisatsioonide esindajatega ja palunud selle tulemusena PPA-d, et järgmisest kuust kajastataks lähisuhtevägivalla juhtumeid politseiuudistes sarnaselt liiklusrikkumistele. Kõik peavad aru saama, kui jube nähtus see on, mis rikub väga paljude inimeste elu ja vaimset tervist ning on ka traagiliste tagajärgedega," rääkis Taro.

"Me liigume edasi nende seadusandlike algatustega, mis aitavad seda olukorda tulevikus parandada ja teeme järeldused ka äsjasest traagilisest juhtumist," märkis Taro.

Tartumaal Nõo vallas sattus neljapäeva hommikul laupkokkupõrkesse kaks sõidukit, mõlemad autojuhid hukkusid sündmuskohal. Esialgsetel andmetel põhjustas kokkupõrke tahtlikult ühe auto juht, kes oli eelnevalt oma endist elukaaslast pussitanud.