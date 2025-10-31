X!

Omniva lõpetas kolmanda kvartali 1,7 miljoni eurose puhaskasumiga

Majandus
Eesti Posti sorteerimiskeskus
Eesti Posti sorteerimiskeskus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Eesti riigile kuuluva postiettevõtte Omniva majandustulemused tegid pöörde paremuse suunas. Eesti Posti kontserni puhaskasum kolmandas kvartalis oli 1,7 miljonit eurot võrreldes 3,7 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga 2024. aasta samal perioodil.

Finantstulemused paranesid esmajoones tänu pakimahu ja pakiteenuste müügitulu kasvule, teatas ettevõte. Kontserni pakimaht kasvas võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 14 protsenti, ulatudes 13,0 miljoni pakini. Müügitulu kasvas samal perioodil 13 protsenti, ulatudes 38,8 miljoni euroni.

Pakiteenuste kasvu vedas taaskord rahvusvaheline transiit, kuid stabiilset kasvu näitas ka koduturg.

Kasv koduturul tuli siiski Leedust ja Lätist, kuna Eestis pakimaht langes. "See peegeldab paraku siinset keerulisemat majanduskeskkonda ja vähenenud tarbimist," sõnas kontserni juhatuse esimees Martti Kuldma.

"Tihe konkurents ja tugev hinnasurve on aktuaalsed kõigis kolmes riigis – mitmed konkurendid on oluliselt laiendanud Balti turul oma pakiautomaatide võrgustikke ja rakendanud ka üsna agressiivseid hinnastrateegiaid. Olen rahul, et meil õnnestus sellest hoolimata säilitada oma turupositsioon, tõsta nii mahtusid ja müügitulu kui ka parandada oluliselt kasumlikkust. See on keerulises keskkonnas tubli töö Omniva tiimilt," lisas Kuldma.

Olulist rolli paranenud finantstulemustes mängis ka kevadel välja töötatud optimeerimiskava – automatiseerimine ja üldkulude vähendamine, millega kaasnes 20 protsendi tööjõukulude vähendamine tugifunktsioonides.

"Reorganiseerisime põhitegevusega kaasneva kontoritöö õhemaks ja efektiivsemaks. Kusjuures teises ja kolmandas kvartalis mõjutasid tulemusi veel sellega kaasnenud koondamiskulud, seega alles neljandas kvartalis ja 2026. aastal näeme optimeerimiskava täit mõju," selgitas Kuldma.

Aasta esimest üheksat kuud kokku vaadates on Omniva puhaskasumis ka juhul, kui esimeses kvartalis Pallasti kinnistu müügist teenitud ühekordne tulu maha arvestada, teatas ettevõte. Sealjuures on posti- ja pakiveoäri tugevalt hooajaline – jõulude periood kui aasta suurima mahuga kvartal on alles ees.

Vastupidiselt pakiteenuste tugevatele finantstulemustele jätkavad postiteenused langust.

Universaalse postiteenuse maht langes aasta esimese üheksa kuuga 16 ja perioodika maht 12 protsenti, tuues Omnivale kokku 3,5 miljonit eurot kahjumit.

"Omniva nägemus on, et postiteenus on paljudele Eesti inimestele jätkuvalt oluline ja tuleb säilitada. Usume, et parim võimalik lahendus on langeva mahuga posti- ja tõusva mahuga pakivõrkude ühendamine. Kolmandas kvartalis astusime selle suuna ka olulise sammu edasi – alustasime kogukonnaautomaatide tootmist üle-eestilise kodulähedaste automaatide võrgustiku loomiseks. Usume, et abiks oleks ka postiteenuste konsolideerimine lähiriikides – Omniva osaleb universaalteenuse osutaja konkursil Leedus perioodiks 2027–2035," ütles Kuldma.

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:34

Neutronkiirgus paljastas naatriumioonaku vananemise põhjused

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

09:14

Veikko Luhalaid: päriselust ja paragrahvidest, koolidest ja ministeeriumist

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:58

Universum ei saa põhimõtteliselt olla simulatsioon

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

30.10

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

30.10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

30.10

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Valitsus kiitis heaks hasartmängumaksu langetuse Uuendatud

30.10

Linn kahtlustab Tallinna turgude eksjuhte sularaha ja müügilubadega sahkerdamises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

loe: kultuur

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

loe: eeter

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

30.10

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

30.10

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

30.10

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

30.10

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

30.10

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

30.10

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo