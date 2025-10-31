Omniva lõpetas kolmanda kvartali 1,7 miljoni eurose puhaskasumiga

Finantstulemused paranesid esmajoones tänu pakimahu ja pakiteenuste müügitulu kasvule, teatas ettevõte. Kontserni pakimaht kasvas võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 14 protsenti, ulatudes 13,0 miljoni pakini. Müügitulu kasvas samal perioodil 13 protsenti, ulatudes 38,8 miljoni euroni.

Pakiteenuste kasvu vedas taaskord rahvusvaheline transiit, kuid stabiilset kasvu näitas ka koduturg.

Kasv koduturul tuli siiski Leedust ja Lätist, kuna Eestis pakimaht langes. "See peegeldab paraku siinset keerulisemat majanduskeskkonda ja vähenenud tarbimist," sõnas kontserni juhatuse esimees Martti Kuldma.

"Tihe konkurents ja tugev hinnasurve on aktuaalsed kõigis kolmes riigis – mitmed konkurendid on oluliselt laiendanud Balti turul oma pakiautomaatide võrgustikke ja rakendanud ka üsna agressiivseid hinnastrateegiaid. Olen rahul, et meil õnnestus sellest hoolimata säilitada oma turupositsioon, tõsta nii mahtusid ja müügitulu kui ka parandada oluliselt kasumlikkust. See on keerulises keskkonnas tubli töö Omniva tiimilt," lisas Kuldma.

Olulist rolli paranenud finantstulemustes mängis ka kevadel välja töötatud optimeerimiskava – automatiseerimine ja üldkulude vähendamine, millega kaasnes 20 protsendi tööjõukulude vähendamine tugifunktsioonides.

"Reorganiseerisime põhitegevusega kaasneva kontoritöö õhemaks ja efektiivsemaks. Kusjuures teises ja kolmandas kvartalis mõjutasid tulemusi veel sellega kaasnenud koondamiskulud, seega alles neljandas kvartalis ja 2026. aastal näeme optimeerimiskava täit mõju," selgitas Kuldma.

Aasta esimest üheksat kuud kokku vaadates on Omniva puhaskasumis ka juhul, kui esimeses kvartalis Pallasti kinnistu müügist teenitud ühekordne tulu maha arvestada, teatas ettevõte. Sealjuures on posti- ja pakiveoäri tugevalt hooajaline – jõulude periood kui aasta suurima mahuga kvartal on alles ees.

Vastupidiselt pakiteenuste tugevatele finantstulemustele jätkavad postiteenused langust.

Universaalse postiteenuse maht langes aasta esimese üheksa kuuga 16 ja perioodika maht 12 protsenti, tuues Omnivale kokku 3,5 miljonit eurot kahjumit.

"Omniva nägemus on, et postiteenus on paljudele Eesti inimestele jätkuvalt oluline ja tuleb säilitada. Usume, et parim võimalik lahendus on langeva mahuga posti- ja tõusva mahuga pakivõrkude ühendamine. Kolmandas kvartalis astusime selle suuna ka olulise sammu edasi – alustasime kogukonnaautomaatide tootmist üle-eestilise kodulähedaste automaatide võrgustiku loomiseks. Usume, et abiks oleks ka postiteenuste konsolideerimine lähiriikides – Omniva osaleb universaalteenuse osutaja konkursil Leedus perioodiks 2027–2035," ütles Kuldma.