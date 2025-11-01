X!

Trump ei andnud Orbanile erandit Vene nafta ostmiseks

Viktor Orban ja Donald Trump
Viktor Orban ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Yoan Valat, Pool photo via AP
Ungari peaminister Viktor Orban küsis Washingtonilt erandit hiljuti kehtestatud Vene naftasektorile kehtestatud sanktsioonidest, kuid USA president Donald Trump ei andnud seda.

Trump kommenteeris teemat ajakirjanikele Air Force One'i pardal. "Ta [Orban] on palunud erandit. Me ei ole seda andnud, aga ta on küsinud. Ta on mu sõber," ütles ta.

Trumpi administratsioon kuulutas möödunud nädalal välja sanktsioonid Venemaa naftahiidude Rosnefti ja Lukoili vastu. Need meetmed võivad tuua kaasa teiseseid sanktsioone nende välismaistele partneritele — sealhulgas klientidele Indias, Hiinas ja Kesk-Euroopas.

Orban plaanib järgmisel nädalal Washingtoni ametlikule visiidile minema.

Ta kinnitas varem, et kavatseb erandit taotleda. "Kui me tahame erandit Ameerika sanktsioonidest, mis tabavad Venemaad, peame ameeriklastele selgitama seda kummalist olukorda," ütles Orban reedel intervjuus riiklikule raadiole.

Kuigi enamik Euroopa Liidu liikmesriike on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris järk-järgult loobunud Vene fossiilkütuste impordist, jätkavad Ungari ja Slovakkia torujuhtme kaudu tarnete saamist. Budapest on isegi suurendanud Vene nafta osakaalu oma energiabilansis, väites, et selle asendamine tooks kaasa majanduskriisi — kriitikud on selle väite tagasi lükanud.

Orban, keda peetakse laialdaselt Venemaa presidendi Vladimir Putini lähimaks liitlaseks Euroopa Liidus, on säilitanud suhted Moskvaga vaatamata sõjale ning järjepidevalt kujutanud Ukrainat ohuna Ungari julgeolekule ja majandusele.

Ungari liidri sõnul soovivad nii Washington kui ka Moskva sõda lõpetada, kuid Kiiev ja Euroopa Liit takistavad seda.

Orban lisas, et reisib Ameerika Ühendriikidesse "suure delegatsiooniga", kuhu kuuluvad ministrid ning majandus- ja julgeolekuvaldkonna ametnikud, et viia läbi "põhjalik ülevaade" USA ja Ungari suhetest ning et ta loodab sõlmida uue majanduskoostöö- ja investeerimispaketi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

