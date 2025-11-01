X!

Eestis on e-sigareti tarvitamine noorte seas Euroopa üks kõrgemaid

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Värske rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eestis on e-sigareti tarvitamine noorte seas Euroopa üks kõrgemaid, kusjuures suurem probleem on see tüdrukute seas. Ka on noorte seas aina enam levinud arvamus, et e-sigaretid ei kujuta tervisele mingit ohtu.

E-sigarettide kasutamist reetvad imalad lõhnapahvakud on koolides juba ammu igapäevased, aga aasta aastalt muutub see üha suuremaks probleemiks.

Oktoobris lõpus avaldatud 37 riiki hõlmava uuringu kohaselt on e-sigarettide tarvitamine Eesti noorte seas üks kõrgemaid. Vaid Ungaris ja Slovakkias on probleem suurem.

TAI riskikäitumise uuringute osakonna juhataja Sigrid Vorobjov märkis, et kui e-sigarettide tarvitamine on ka teistes riikides kasvanud, siis Eestis on tõus eriti järsult toimunud see just tüdrukute hulgas. Samuti eristub Eesti selle poolest, et siin alustavad noored noores eas.

Alla kolmeteist aastastest on iga kolmas Eesti laps e-sigaretti proovinud, samas kui Portugalis on sama kogemus vaid viiel protsendil lastest. Veipimine on kiiresti kasvanud just viimase viie aasta jooksul.

Kuigi riskikäitumine on omasem poistele, siis nikotiini puhul näitab trend, et see levib just tüdrukute seas. Alla 13-aastastest on 37 protsenti tüdrukuid veipinud, samas kui seda on teinud 29 protsenti poisse.

"Kui me võrdleme ka huuletubaka tarvitamist, siis seal on ka toimunud mõningane kasv, aga see tõus on just tüdrukute hulgas. Miks – on raske ühte põhjust välja tuua, tõenäoliselt rollimuutused, aga ka see, kuidas ja kellele seda toodet turundatakse, kes on need eeskujud, kes tarvitavad. See kõik mõjutab noori," rääkis Vorobjov.

Enamasti sisaldavad noorte e-sigaretid nikotiini, seda on kümnest sigaretis üheksas, lõhna-ja maitseaineid on pea 70 protsendis. Noorte seas levinud arvamus, et tervisele veip ohtu ei kujuta.

Kopsuarst Ülle Ani sõnul on noored sattunud reklaamiohvriks ja usuvad, et veipides hingatakse sisse puhast auru. "Sealt e-sigaretist hingatakse sisse vähemalt 200 erinevat keemilist ühendit ja nende hulgas on ka nikotiin. Tegemist ei ole mitte auru hingamisega, see on sudu sissehingamine ja ükski nendest keemilistest ühenditest ei ole organismi jaoks vajalik."

Mahtra põhikooli juhi Edgar Roditšenko sõnul on veipimine probleem kõigis koolides. Nende koolis on lapsevanemad korduvalt seda probleemi tõstatanud, aga leidub ka vanemaid, kes seda probleemiks ei pea.

Roditšenko rõhutas, et noored kasutavad e-sigarette just maitse pärast. "Noored teevad seda, eriti lapsed alates 11. eluaastast, maitse pärast. Siin on ju tegelikult ei pea olema väga tark, et leida see seos, võtta see otsus vastu ja lõpetada ära. "

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

