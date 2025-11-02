EKRE soovib volikogu avaldusega e-valimiste kaotamist

"Valimiste järgselt tuleb taas tõdeda, et ainus erakond Eesti poliitilisel maastikul, kes soovib päriselt muutusi, on EKRE. Vaatamata volikogu kohtade mõningasele kaotusele, räägib meie edust asjaolu, et EKRE suutis erakonna nimekirjadega välja tulla peaaegu kõikides Eesti valdades ja linnades," seisab volikogu avalduses.

"See tagab rahvuskonservatiivsete saadikute esindatuse pea kõigi omavalitsuste volikogudes. Selle mõõdupuuga oleme erakondade hulgas teisel kohal. Omame üle terve Eesti volikogudes 164 saadikut, olles sellega suuruselt kolmas jõud Eestis. Nõnda oleme kujunemas valitsusparteiks suures osas kohalikes omavalitsustes," leiab EKRE volikogu.

Avalduse järgi saab EKRE olla rahul, et valimiste järel toimunud jõudude vahekorra muutumine toob kaasa EKRE osaluse rohkemates võimukoalitsioonides, kui oli enne valimisi.

"EKRE volikogu kinnitab üle oma põhimõttelise vastuseisu Reformierakonna juhitavale globalistlikule ja liberaalsele poliitikale ning seetõttu väldime koalitsioonide tegemist jõududega, kellele valija andis hävitava hinnangu. Päriselt demokraatlikus riigis astuksid sellises mastaabis valimiskaotuse üle elanud valitsus ja valitsusparteide juhid tagasi. Kuna Eestis seda ei juhtu, saab see ainult suurendada poliitilist võõrandumist ja protestimeeleolusid ühiskonnas."

EKRE volikogu näeb kahes teemas suurt ohtu Eesti demokraatiale.

"Esiteks erakonnad, kes lubasid valijatele muutust ja uut kurssi, hülgasid selle lubaduse kohe valimiste järel. On ohtlik, et muutust lubanud erakonnad, kellele valijad tugeva toetuse andsid, loobuvad kas mugavusest, põhimõttelagedusest või küünilisest poliittehnoloogilisest kaalutlusest lähtuvalt oma keskse valimislubaduse ellu viimisest," märgib EKRE volikogu.

"Isamaa erakonna käitumine Tartus valmistab sügavat muret mitte ainult nende valijatele, vaid kõigile Reformierakonnale alternatiivi pakkunud jõududele, sest see suurendab veelgi valijate pettumust. Petetud valijad, kelles võtab maad hoiak, et muutus valimisprotsessi kaudu polegi võimalik, on otsene oht demokraatia toimimisele," seisab veel avalduses.

Teiseks peab erakonna volikogu ohuks demokraatiale ka e-valimiste jätkuvat kasutamist.

"Üha selgemaks saab, et tegemist on üdini ebausaldusväärse süsteemiga, mille vaatlemine ja kontrollimine on muudetud võimatuks. Kõigile avalikult nähtavaks saanud turvaprotokolli rikkumised valimisvõtmete valmistamisel ning fakt, et korduslugemisel ei saanud audiitor matemaatiliselt kinnitada valimistulemuse terviklust, peaks tähendama, et e-valimiste süsteemi ei oleks tohtinud kasutama hakatagi ning kõik valijad oleks tulnud suunata hääletama paberil."

"Kõige elementaarsemat küberturvalisust ja IT-hügieeni eiravate nn musta kasti häälte arvesse võtmine on hukutav nii demokraatia toimimisele, võimu legitiimsusele kui ka ühiskondlikule sidususele. Ausate valimiste tagamine ei saa olla ühegi erakonna üksikvõitlus, see peaks olema kogu ühiskonna kategooriline nõudmine ja eesmärk. EKRE volikogu nõuab, et ausate ja demokraatlike valimiste tagamiseks tuleb e-valimised kaotada," kirjutab EKRE volikogu.