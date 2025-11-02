X!

EKRE soovib volikogu avaldusega e-valimiste kaotamist

Eesti
{{1762083720000 | amCalendar}}
EKRE volikogu Türil.
Vaata galeriid
20 pilti
Eesti

EKRE volikogu hindab kohalike valimiste tulemust erakonnale rahuldavaks ja tõdeb, et eesti inimesed väljendasid valimistel selget soovi kursimuutuse järele. Erakond nõuab volikogu avaldusega e-valimiste kaotamist.

"Valimiste järgselt tuleb taas tõdeda, et ainus erakond Eesti poliitilisel maastikul, kes soovib päriselt muutusi, on EKRE. Vaatamata volikogu kohtade mõningasele kaotusele, räägib meie edust asjaolu, et EKRE suutis erakonna nimekirjadega välja tulla peaaegu kõikides Eesti valdades ja linnades," seisab volikogu avalduses.

"See tagab rahvuskonservatiivsete saadikute esindatuse pea kõigi omavalitsuste volikogudes. Selle mõõdupuuga oleme erakondade hulgas teisel kohal. Omame üle terve Eesti volikogudes 164 saadikut, olles sellega suuruselt kolmas jõud Eestis.  Nõnda oleme kujunemas valitsusparteiks suures osas kohalikes omavalitsustes," leiab EKRE volikogu.

Avalduse järgi saab EKRE olla rahul, et valimiste järel toimunud jõudude vahekorra muutumine toob kaasa EKRE osaluse rohkemates võimukoalitsioonides, kui oli enne valimisi.

"EKRE volikogu kinnitab üle oma põhimõttelise vastuseisu Reformierakonna juhitavale globalistlikule ja liberaalsele poliitikale ning seetõttu väldime koalitsioonide tegemist jõududega, kellele valija andis hävitava hinnangu. Päriselt demokraatlikus riigis astuksid sellises mastaabis valimiskaotuse üle elanud valitsus ja valitsusparteide juhid tagasi. Kuna Eestis seda ei juhtu, saab see ainult suurendada poliitilist võõrandumist ja protestimeeleolusid ühiskonnas."

EKRE volikogu näeb kahes teemas suurt ohtu Eesti demokraatiale.

"Esiteks erakonnad, kes lubasid valijatele muutust ja uut kurssi, hülgasid selle lubaduse kohe valimiste järel. On ohtlik, et muutust lubanud erakonnad, kellele valijad tugeva toetuse andsid, loobuvad kas mugavusest, põhimõttelagedusest või küünilisest poliittehnoloogilisest kaalutlusest lähtuvalt oma keskse valimislubaduse ellu viimisest," märgib EKRE volikogu.

"Isamaa erakonna käitumine Tartus valmistab sügavat muret mitte ainult nende valijatele, vaid kõigile Reformierakonnale alternatiivi pakkunud jõududele, sest see suurendab veelgi valijate pettumust. Petetud valijad, kelles võtab maad hoiak, et muutus valimisprotsessi kaudu polegi võimalik, on otsene oht demokraatia toimimisele," seisab veel avalduses.

Teiseks peab erakonna volikogu ohuks demokraatiale ka e-valimiste jätkuvat kasutamist.

"Üha selgemaks saab, et tegemist on üdini ebausaldusväärse süsteemiga, mille vaatlemine ja kontrollimine on muudetud võimatuks. Kõigile avalikult nähtavaks saanud turvaprotokolli rikkumised valimisvõtmete valmistamisel ning fakt, et korduslugemisel ei saanud audiitor matemaatiliselt kinnitada valimistulemuse terviklust, peaks tähendama, et e-valimiste süsteemi ei oleks tohtinud kasutama hakatagi ning kõik valijad oleks tulnud suunata hääletama paberil."

"Kõige elementaarsemat küberturvalisust ja IT-hügieeni eiravate nn musta kasti häälte arvesse võtmine on hukutav nii demokraatia toimimisele, võimu legitiimsusele kui ka ühiskondlikule sidususele. Ausate valimiste tagamine ei saa olla ühegi erakonna üksikvõitlus, see peaks olema kogu ühiskonna kategooriline nõudmine ja eesmärk. EKRE volikogu nõuab, et ausate ja demokraatlike valimiste tagamiseks tuleb e-valimised kaotada," kirjutab EKRE volikogu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:18

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Merle Palmistele

15:13

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

15:09

"Ukraina stuudios" kell 18.45 mereväekapten Peeter Ivask ja Tõnu Mertsina

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:35

EKRE soovib volikogu avaldusega e-valimiste kaotamist Uuendatud

14:30

Iraan lubab tuumarajatised senisest tugevamana üles ehitada

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

14:19

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

13:40

VAATA OTSE | Kas Trans lööb Levadia tiitliunistuse kildudeks? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.11

Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased Uuendatud

01.11

Trump ei andnud Orbanile erandit Vene nafta ostmiseks

14:19

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

01.11

Arstiks õppinud Toivo Tänavsuu: hetkel on mu töökoormus liiga suur

01.11

Kõlvart vihjas, et Tallinna linnapea koht võib minna ka Isamaale

01.11

Soomes hukkus kaubikuplahvatuses kaks inimest

07:48

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

08:14

Ühendkuningriigi rongipussitamises sai 10 inimest haavata

09:57

Parvlaev Piret piirab novembris pardale võetavate reisijate arvu

01.11

Lääneranna valla uus võim võib pöörata koolide kohta tehtud otsused tagasi

ilmateade

loe: sport

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

13:40

VAATA OTSE | Kas Trans lööb Levadia tiitliunistuse kildudeks? Uuendatud

loe: kultuur

15:13

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

13:34

Arvustus. Lanthimose "Bugonia" tuleb vastu laiemate rahvahulkade ootustele

10:07

Arvustus. Maasikad õitsevad järgmise katastroofini

09:00

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

loe: eeter

15:18

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Merle Palmistele

10:54

Maiken WAF laulukooli 20. sünnipäeva kontserdist: see tuleb nagu laulupidu

10:28

Ramo Teder Puuluubi Ameerika tuurist: pea igal kontserdil oli Eurovisiooni fänne

09:10

"Klassikatähed" kohtuvad finaali eel klounide ja karatega

Raadiouudised

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

31.10

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

31.10

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

31.10

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

31.10

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo