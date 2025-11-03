Trumpi sõnul teevad Hiina ja Venemaa tuumakatsetusi

USA president Donald Trump andis intervjuu telekanali CBS saatele "60 minutit" ja ütles, et Venemaa ja Hiina teevad tuumakatsetusi.

Ajakirjanik Norah O'Donnell küsis Trumpilt, miks ta andis Pentagonile käsu taaskäivitada tuumakatsetused. Trump kaitses oma otsust ja ütles, et peale Põhja-Korea katsetavad tuumarelvi ka teised riigid, vahendas The Hill.

"Venemaa katsetab tuumarelvi. Ja Hiina katsetab neid ka. Te lihtsalt ei tea seda," rääkis Trump.

O'Donnell märkis selle peale, et Venemaa on katsetanud tuumarelvade kohaletoimetamise süsteeme, kuid mitte lõhkepead ennast.

"Venemaa ja Hiina katsetavad, aga nad ei räägi sellest. Teate, me (USA) oleme avatud ühiskond. Me oleme teistsugused, me räägime sellest. Me peame sellest rääkima, sest muidu te hakkate sellest rääkima. Neil pole ajakirjanikke, kes sellest kirjutaksid. Meil on," rääkis Trump.

"Ei, me hakkame katsetama, sest nemad katsetavad ja teised katsetavad. Ja kindlasti on Põhja-Korea katsetanud. Pakistan on katsetanud," ütles Trump.

Ameerika Ühendriigid katsetasid tuumarelva viimati 1992. aastal. Katsetused annavad infot selle kohta, mida uus tuumarelv suudab teha – ja kas vanemad relvad ikka veel töötavad. Möödunud neljapäeval käskis Trump riigi relvajõududel viivitamatult taasalustada tuumarelvade katsetusi.

USA katsetab ka perioodiliselt relvastamata mandritevahelisi ballistilisi rakette, näiteks Minuteman III, et tagada nende töökindlus.