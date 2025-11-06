Putin käskis esitada ettepanekud võimaliku tuumakatsetuse tegemiseks

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin käskis kolmapäeval oma tippametnikel koostada ettepanekud võimaliku tuumarelvakatsetuse kohta, mida Moskva pole korraldanud pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal.

Käsk, mis vastuseks Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi eelmise nädala teadaandele, et USA jätkab katsetusi, oli järjekordne märk sellest, et kaks riiki, kellel on maailma suurimad tuumaarsenalid, lähenevad kiiresti sammule, mis võib geopoliitilisi pingeid järsult eskaleerida.

"Annan välisministeeriumile, kaitseministeeriumile... eriteenistustele ja asjaomastele tsiviilasutustele korralduse teha kõik endast olenev, et koguda selle teema kohta lisateavet, analüüsida seda Julgeolekunõukogus ja teha kokkulepitud ettepanekud tuumarelvakatsetuste ettevalmistamise võimaliku alustamise kohta," ütles Putin televisioonis edastatud kõnes.

Venemaa ja USA suhted on viimastel nädalatel järsult halvenenud, kuna Trump, kes on väljendanud pettumust edu puudumise pärast Ukraina sõja lõpetamisel, on tühistanud kavandatud tippkohtumise Putiniga ja kehtestanud Venemaale sanktsioonid esimest korda pärast jaanuaris Valgesse Majja naasmist.

Putin andis oma juhised oma Julgeolekunõukogu koosolekul, kus parlamendi spiiker Vjatšeslav Volodin kaldus ametlikust päevakorrast kõrvale ja küsis näiliselt ootamatult, kuidas Moskva reageerib Trumpi plaanidele korraldada esimest korda 33 aasta jooksul tuumakatsetus.

Küsimus, mis pidi küll tunduma spontaanselt, vallandas rea selgelt ettevalmistatud sekkumisi.

Kaitseminister Andrei Beloussov ütles Putinile, et USA hiljutised märkused ja teod tähendavad, et on soovitatav valmistuda viivitamatult täiemahulisteks tuumakatsetusteks.

Arktikas Novaja Zemlja saarel asuval katsepolügoonil võiks selliseid katsetusi läbi viia lühikese etteteatamisega, lisas Beloussov.

Kindralstaabi ülem kindral Valeri Gerassimov ütles Putinile: "Kui me ei võta praegu asjakohaseid meetmeid, kaob aeg ja võimalused Ameerika Ühendriikide tegevusele õigeaegselt reageerida, kuna tuumakatsetuste ettevalmistamiseks kuluv aeg, olenevalt nende tüübist, ulatub mitmest kuust mitme aastani."

Ükski riik peale Põhja-Korea, mis viimati viis tuumakatsetuse läbi 2017. aastal, pole 21. sajandil tuumaplahvatust korraldanud. Julgeolekuanalüütikute sõnul oleks katsetuste taasalustamine ükskõik millise maailma tuumariigi poolt destabiliseeriv, kuna see vallandaks tõenäoliselt sarnase reaktsiooni teistelt.

"[See oleks] tegevuse-reaktsiooni tsükkel parimal kujul. Keegi ei vaja seda, aga me võime sinna ikkagi jõuda," postitas ÜRO Desarmeerimisuuringute Instituudi vanemteadur Andrei Baklitskiy X-is.

Ameerika Teadlaste Föderatsiooni andmetel on Venemaa ja USA lõhkepeade arvu poolest ülekaalukalt suurimad tuumariigid, neile järgnevad Hiina, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, India, Pakistan, Iisrael ja Põhja-Korea.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS tsiteeris Kremli pressiesindajat Dmitri Peskovit, kes ütles, et Putin ei ole ametnikele nõutud ettepanekute koostamiseks konkreetset tähtaega seadnud. "Selleks, et jõuda järeldusele selliste katsetuste ettevalmistuste alustamise otstarbekuse kohta, kulub täpselt sama palju aega, kui meil kulub Ameerika Ühendriikide kavatsuste täielikuks mõistmiseks," ütles Peskov.

Trump pole veel selgitanud, kas eelmisel nädalal tema antud korraldus tuumakatsetuste taasalustamiseks viitas tuumalõhkepea katsetamisele või tuumarelva kandmiseks võimeliste rakettide lennukatsetustele.

Venemaa katsetas oktoobris oma uut tiibraketti Burevestnik, mis on tuumajõul töötav ja mõeldud tuumalõhkepea kandmiseks. Samuti korraldati tuumaõppusi ja katsetati tuumajõul töötavat supertorpeedot Poseidon.

Tuumarelvade kandesüsteemide katsetamine ei hõlma tuumaplahvatust. Selliseid plahvatusi korraldasid tuumariigid külma sõja ajal aastakümneid regulaarselt, millel olid laastavad keskkonnamõjud, mida aktivistid kardavad taas valla päästa, kui lõhkeainete katsetused jätkuvad.