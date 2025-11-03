Lätis tuli Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu üle 50 000 allkirja

Seim kiitis hiljuti heaks Istanbuli konventsioonist väljaastumise eelnõu ja Läti avalike algatuste portaalis manabalss.lv on kogutud nüüd 54 000 allkirja algatusele, milles kutsutakse presidenti üles seadust mitte allkirjastama.

Uudisteagentuuri Leta teatel on tegemist portaali ajaloo ühe enim toetatud algatusega. Algatus sai nime president Edgars Rinkēvičsi järgi ja selle autoriks on märgitud Linda Auziņa, vahendas LSM.

Auziņa sõnul soovivad petitsiooni algatajad, et president kasutaks põhiseaduse artiklis 71 sätestatud õigust. Selle käigus ei allkirjastaks president seadust, mis näeb ette riigi väljaastumist Istanbuli konventsioonist.

President saadaks seaduse siis tagasi parlamenti uuele lugemisele või suunaks selle rahvahääletusele. Auziņa sõnul tagaks selline samm, et seda inimõigusi ja riigi mainet puudutavat küsimust arutatakse hoolikalt ja demokraatlikult.

Lätis on puhkenud ka suured protestid parlamendi viimase otsuse vastu. Möödunud kolmapäeval protestis seimi hoone ees umbes 5000 inimest Läti võimaliku konventsioonist väljaastumise vastu.

Lätis jõustus Istanbuli konventsioon mullu 1. mail. See on rahvusvaheline leping, mis nõuab osalisriikidelt sidusate poliitikate väljatöötamist, et paremini kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest ning naisi ja mehi perevägivalla eest.