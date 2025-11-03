X!

Politico: Babiš kavatseb alustada võitlust EL-i rohereeglite vastu

Tšehhi järgmine peaminister Andrej Babiš
Tšehhi järgmine peaminister Andrej Babiš Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARTIN DIVISEK
Veebiväljaande Politico teatel kavatseb Tšehhi järgmine peaminister Andrej Babiš alustada võitlust Euroopa Liidu (EL) rohereeglite vastu ning kõigepealt tahab ta tühistada heitkogustega kauplemise süsteemi laienduse.

Politico käsutuses on lekkinud dokument, mis sisaldab Tšehhi tulevast valitsusprogrammi. Selle kohaselt lükkaks Babiš tagasi heitkogustega kauplemise süsteemi laienduse ETS-2. Samuti leitakse, et roheline kokkulepe on praegusel kujul jätkusuutmatu, mistõttu edendatakse selle põhjalikku läbivaatamist.  

Politico kirjutab, et Babiši tulevane valitsus ei toeta ka EL-i plaani keelata 2035. aastast uute sisepõlemismootoriga sõidukite müük. Dokumendis nimetatakse seda plaani "vastuvõetamatuks" ning leitakse, et EL-il pole õigust kehtestada liikmesriikide jaoks otsuseid, mis sekkuvad nende sisemisse suveräänsusse. 

Babiš peaks osalema järgmisel EL-i juhtide kohtumisel, mis toimub 18.-19. detsembril. Kasvab mure, et Tšehhi tulevane juht ühendab jõud Ungari peaministri Viktor Orbaniga, et blokeerida edasine abi Ukrainale. 

Politico käsutuses olev dokument näitab aga, et Babiš on pigem huvitatud EL-i rohelise tegevuskava õõnestamisest. Selle käigus võib ta leida liitlase Poola peaministri Donald Tuski näol.

Tuski eestvedamisel otsustati eelmisel kuul Euroopa Ülemkogul, et heitkogustega kauplemissüsteem ETS-2 tuleb üle vaadata. Tema nõudmisel lisatud klausel ei ohusta siiski otseselt uut kauplemissüsteemi, mis peaks käivituma 2027. aastal.

Politico kirjutab, et kui Tusk hakkab Babišiga koostööd tegema, võib niigi habras EL-i kliimaalane konsensus sattuda ohtu.

"Minu prognoos on, et ta üritab ETS 2 blokeerida. Ma arvan, et ta kasutab oma esimest Euroopa Ülemkogu kohtumist selleks, et millelegi suurele veto panna," ütles Saksamaa välissuhete nõukogu Kesk-Euroopa ekspert Milan Nic. 

Nici sõnul on loogiline, et Babiš hakkab tegema Tuskiga koostööd, kuna lekkinud programm näeb ette Visegradi Grupi tugevdamist. Sinna gruppi kuuluvad Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. Babiš aga ei kavatse liituda Orbániga, kellel seisab järgmisel aastal ees raske tagasivalimise võitlus. Selle asemel pöörab Babiš pilgu hoopis Poola poole. 

Esmaspäeval koguneb esimest korda ka uus Tšehhi parlament ja Babiš ning tema koalitsioonipartnerid kirjutavad alla valitsusprogrammile. Seejärel peaks järgnema kõneluste periood, mille käigus püüab Babiš määrata Autojuhtide partei vastuolulist liidrit Filip Tureki välisministriks. Väidetavalt püüab aga Tšehhi president takistada Tureki saamist välisministeeriumi juhiks.

Babiš kavatseb veel kaotada Euroopa asjade ministri positsiooni ja hakata ise juhtima Tšehhi EL-i poliitikat. Lekkinud programmi kohaselt ei tule referendumit EL-i või NATO liikmesuse üle. Ukraina osas kavatseb Praha toetada diplomaatilisi samme, mis viivad sõja lõpetamiseni ja sõjaohtude kõrvaldamiseni Euroopas. 

Politico toob veel välja, et Babiš on pigem Donald Trumpi-laadne poliitik, kes järgib oma sisetunnet. Veel pole täpselt selge, mida see Brüsseli jaoks kaasa toob. Nic samas eeldab, et Babiš hakkab valmistama probleeme, kuna ta peab valijatele näitama, et peab võitlust Brüsseliga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Viimased teleuudised

