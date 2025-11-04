New Yorgi linnapeavalimised: Trump kutsus üles valima Cuomot

New Yorgi osariigi endine kuberner Cuomo pidi linnapeavalimiste demokraatide eelvalimistel tunnistama Mamdani paremust. Cuomo aga ei andnud alla ning kandideerib nüüd sõltumatu kandidaadina USA ärikeskuse linnapeaks.

Valimistest võtab osa ka vabariiklaste kandidaat Curtis Sliwa, samas Mamdani vastane ühisrinne on koondunud Cuomo taha.

Cuomo toetajatega on ühinenud mõjukad Wall Streeti ärihaid, sealhulgas multimiljardär ja New Yorgi endine linnapea Mike Bloomberg. Ka tuntud demokraadid on Cuomole oma toetust avaldanud.

Trump ise kritiseerib järjepidevalt Mamdanit ning liikus nüüd samuti Cuomo selja taha.

"Olenemata sellest, kas teile Andrew Cuomo isiklikult meeldib või mitte, teil pole tegelikult valikut. Te peate tema poolt hääletama ja lootma, et ta teeb head tööd," teatas Trump.

Pole selge, kas Trumpi toetus toob Cuomole kasu või pigem kahju. USA ärikeskuse poliitikas domineerivad demokraadid, samas kui vabariiklased mängivad seal tänapäeval pigem teisejärgulist rolli.

Cuomo ise lükkas esmaspäeval Trumpi toetuse tagasi. "Ta (Trump) ei toeta mind. Ta on Mamdani vastu," teatas Cuomo.

Trump ise on pärit New Yorgist ja kuulus aastakümneid selle ärieliidi hulka. Trumpi sõnul on Mamdani kommunist ning ta on korduvalt ähvardanud, et kui viimane võidab, jääb linn ilma föderaalsest rahastusest.

"Ma ei ole Cuomo fänn, aga kui see saab olema valik halva demokraadi ja kommunisti vahel, siis valin ma alati halva demokraadi," ütles hiljuti Trump intervjuus telekanalile CBS.

Esmaspäeval avaldas Cuomole toetust ka maailma rikkaim inimene ja sotsiaalmeediaplatvormi X omanik Elon Musk.

"Pidage meeles, et hääl Curtisele on tegelikult hääl Mumdumile või mis iganes ta nimi poleks," teatas Musk.

Suursoosik New Yorgi linnapeaks on endiselt aga Mamdani, viimane "õnnitles" Cuomot uute toetajate leidmise puhul. "Ma tean, kui kõvasti nägid sa selle nimel vaeva," ironiseeris Mamdani.

Mamdani on vasakpoolne demokraat, kes lubab tasuta teenuseid, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele. Tema valijabaasi moodustavad peamiselt noored ja vasakpoolsed newyorklased, kes elavad suurlinna piirkondades, kus peamine murekoht on kõrged eluasemekulud ja ühistransport.

Mamdanile heidetakse samas ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad. Mamdani toetajad näevad aga temas vastukaalu vabariiklaste kontrollitud föderaalvalitsusele.