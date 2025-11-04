X!

New Yorgi linnapeavalimised: Trump kutsus üles valima Cuomot

Välismaa
Andrew Cuomo
Andrew Cuomo Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump kutsus New Yorgi elanikke valima linnapeaks Andrew Cuomot. Suure tõenäosusega võidab 4. novembril toimuvad valimised vasakpoolne demokraat Zohran Mamdani.

New Yorgi osariigi endine kuberner Cuomo pidi linnapeavalimiste demokraatide eelvalimistel tunnistama Mamdani paremust. Cuomo aga ei andnud alla ning kandideerib nüüd sõltumatu kandidaadina USA ärikeskuse linnapeaks. 

Valimistest võtab osa ka vabariiklaste kandidaat Curtis Sliwa, samas Mamdani vastane ühisrinne on koondunud Cuomo taha. 

Cuomo toetajatega on ühinenud mõjukad Wall Streeti ärihaid, sealhulgas multimiljardär ja New Yorgi endine linnapea Mike Bloomberg. Ka tuntud demokraadid on Cuomole oma toetust avaldanud. 

Trump ise kritiseerib järjepidevalt Mamdanit ning liikus nüüd samuti Cuomo selja taha. 

"Olenemata sellest, kas teile Andrew Cuomo isiklikult meeldib või mitte, teil pole tegelikult valikut. Te peate tema poolt hääletama ja lootma, et ta teeb head tööd," teatas Trump. 

Pole selge, kas Trumpi toetus toob Cuomole kasu või pigem kahju. USA ärikeskuse poliitikas domineerivad demokraadid, samas kui vabariiklased mängivad seal tänapäeval pigem teisejärgulist rolli.

Cuomo ise lükkas esmaspäeval Trumpi toetuse tagasi. "Ta (Trump) ei toeta mind. Ta on Mamdani vastu," teatas Cuomo. 

Trump ise on pärit New Yorgist ja kuulus aastakümneid selle ärieliidi hulka. Trumpi sõnul on Mamdani kommunist ning ta on korduvalt ähvardanud, et kui viimane võidab, jääb linn ilma föderaalsest rahastusest. 

"Ma ei ole Cuomo fänn, aga kui see saab olema valik halva demokraadi ja kommunisti vahel, siis valin ma alati halva demokraadi," ütles hiljuti Trump intervjuus telekanalile CBS. 

Esmaspäeval avaldas Cuomole toetust ka maailma rikkaim inimene ja sotsiaalmeediaplatvormi X omanik Elon Musk.

"Pidage meeles, et hääl Curtisele on tegelikult hääl Mumdumile või mis iganes ta nimi poleks," teatas Musk. 

Suursoosik New Yorgi linnapeaks on endiselt aga Mamdani, viimane "õnnitles" Cuomot uute toetajate leidmise puhul. "Ma tean, kui kõvasti nägid sa selle nimel vaeva," ironiseeris Mamdani. 

Mamdani on vasakpoolne demokraat, kes lubab tasuta teenuseid, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele. Tema valijabaasi moodustavad peamiselt noored ja vasakpoolsed newyorklased, kes elavad suurlinna piirkondades, kus peamine murekoht on kõrged eluasemekulud ja ühistransport.

Mamdanile heidetakse samas ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad. Mamdani toetajad näevad aga temas vastukaalu vabariiklaste kontrollitud föderaalvalitsusele. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:17

Sotsiaalministeeriumi suurprojektis ei pruugita arendusest teenusteni jõudagi

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

08:00

Konkurentsiamet asus uurima jaekettide kaubandustavasid

07:34

New Yorgi linnapeavalimised: Trump kutsus üles valima Cuomot

07:32

Otse kell 10: Swedbanki majandusprognoos

07:19

Pärnu kuursaali uksed jäävad esialgu suletuks

06:56

Otse kell 10: riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

05:57

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

04:44

Oktoober toidupoes: liha hind liigub tõusvas joones

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

03.11

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

ilmateade

loe: sport

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

loe: kultuur

03.11

Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

03.11

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

03.11

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

loe: eeter

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

03.11

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

03.11

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

03.11

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

03.11

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo