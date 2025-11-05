ERJK tegi Ossinovskile ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) otsustas, et Jevgeni Ossinovski jäähokireklaamid olid isikureklaamid ning seega ka keelatud annetused ning tegi Ossinovskile ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks. Eesti Autoomanike Liidu valimisreklaame komisjon aga menetlusse ei võtnud.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon määras Ossinovskile keelatud annetuse eest ka sunniraha hoiatuse summas 500 eurot.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Manuela Pihlap (KE) pöördus järelevalvekomisjoni poole seoses meeste jäähoki maailmameistrivõistluste reklaamiga, kus kasutati Ossinovskit reklaamnäona.

Komisjoni esimees Liisa Oviir ütles, et kuna reklaamiteenuse osutajaks oli juriidiline isik ja Ossinovski ei ole reklaami eest tasunud, siis loeti see keelatud annetuseks.

"Eelmisel korral, kui komisjon kokku sai 23. oktoobril, vaadati läbi Jevgeni Ossinovski poolt saadetud vastused meie arvamuse ja vastuväidete ärakuulamiskirjale, neid analüüsiti ja komisjon jäi oma esialgse seisukoha juurde, et uut infot selle otsuse ümbervaatamiseks Jevgeni Ossinovski kirjas ei avaldunud ja selle tõttu otsustati teha Jevgeni Ossinovskile ettekirjutus keelatud annetuse tagastamiseks," ütles Oviir.

Reklaami hind oli 370 eurot, ütles Oviir.

Juhul kui Ossinovski komisjoni otsusele ei reageeri ning reklaami kinni ei maksa,

saab ta uue sunniraha ettekirjutuse 500 eurole. Ossinovski võib ka

komisjoni otsuse kohtusse kaevata.

Lisaks otsustas komisjon mitte võtta menetlusse autoomanike liidu juhatuse liikmete valimisreklaame.

Valimiseelsel perioodil postitas liit oma Facebooki lehele hulgaliselt automaksuga seotud negatiivset reklaami Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 poliitikute kohta.

Komisjoni kaebajad küsisid, kas seda saab käsitleda positiivse reklaamina ehk

keelatud annetusena Keskerakonnale, Parempoolsetele ja Isamaale. Põhjusel,

et autoomanike liidu juhatuse liikmed kandideerisid valimistel nende erakondade nimekirjades.

"Analüüsides neid pöördumisi, kirjutisi, mis olid autoomanike liidu alt avaldatud, komisjon tegelikult ühehäälselt leidis, et see ei ole see teema, mis oleks vastavalt erakonnaseadusele antud komisjoni pädevusse," sõnas Oviir.