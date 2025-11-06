X!

Monopolide vastu võidelnud Lina Khan liitus Mamdani meeskonnaga

Välismaa
Lina Khan (keskel)
Lina Khan (keskel) Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALEXI J. ROSENFELD
Välismaa

New Yorgi järgmine linnapea Zohran Mamdani määras kolmapäeval oma üleminekumeeskonna juhiks föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) endise juhi Lina Khani. Viimase juhtimisel algatas FTC mitmeid monopolivastaseid kohtuasju.

Khan juhtis FTC-d Joe Bideni administratsiooni ajal. Ta kogus monopolidevastaste kohtuasjadega endale nii toetajaid kui ka vastaseid. 

USA tehnoloogiahiiglased leidsid, et Khan seadis neile takistusi raha teenimisel. Bideni järglane Trump saab aga multimiljardäridega paremini läbi ning määras FTC juhiks ärimeelse Andrew Fergusoni.

Vahepeal Columbia ülikoolis töötanud Khan naaseb nüüd suurde poliitikasse ja asub juhtima Mamdani üleminekumeeskonda. 

"Ma arvan, et nägime eile õhtul, kuidas newyorklased mitte ainult ei valinud uut linnapead, vaid nad lükkasid tagasi ka poliitika, kus ettevõtete liiga suur võim ja raha dikteerivad liiga tihti meie poliitikat," teatas Khan. 

Pole selge, kui kauaks Khan Mamdani meeskonda jääb ning kas ta liitub ka tulevase linnavalitsusega.

Mamdani ise on vasakpoolne demokraat, kes lubab tasuta teenuseid, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele. Talle heidetakse ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et 1. jaanuaril asub 34-aastane Mamdani teelahkmel oleva USA ärikeskuse etteotsa. Wall Streetil äri õitseb ning maksutulud on prognoositust suuremad.

Turismisektor on taastunud ning töötajad naasevad kontoritesse. See toetab ärikinnisvaraturgu ning finantshiiglane JPMorgan ehitas hiljuti kolme miljardi dollari eest uue pilvelõhkuja. 

Samal ajal seisab linn silmitsi eelarvepuudujäägiga. Kardetakse, et maksutõusude korral lahkuvad paljud miljonärid linnast ja nad viivad oma äritegevuse mujale. Trump aga ähvardab, et Mamdani juhtimisel jääb New York ilma föderaalsest rahastusest. 

"Kes iganes ametis on, peab maadlema linna ja osariigi üha murettekitavamate fiskaalsete väljavaadetega," ütles endise linnapea Michael Bloombergi linnavalitsuse liige Seth Pinsky. 

Mõned vaatlejad muretsevad, et migratsiooniametnike haarangud võivad viia linnas ulatuslike rahutuste ja meeleavaldusteni. Sellele reageeriks raevukalt Trump, kes saadaks siis USA ärikeskuse tänavatele rahvuskaardi. 

Mõned pessimistid meenutavad veel 1960. aastaid, mil newyorklased valisid linnapeaks karismaatilise John Lindsay. Viimane lubas uut ajastut ja ta oli eriti populaarne noorte valijate seas. Ta astus ametisse 1966. aastal ning kui ta 1973. aastal lahkus, oli linn rahalistes raskustes ja tänavad uppusid prügisse. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

