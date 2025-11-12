Kandideerimiskeelu saanud Le Pen lubas vajadusel anda ohjad üle Bardellale

Prantsusmaa kohus mõistis parempopulistide juhi Marine Le Peni kelmuses süüdi ning määras talle viieaastase kandideerimiskeelu. Le Pen ütles, et kui apellatsioonikohus tema keeldu ei tühista, siis ta ei osale 2027. aasta valimistel ning annab ohjad üle Jordan Bardellale.

Kohus mõistis kelmuses süüdi jäänud Le Penile viieaastase kandideerimiskeelu ning see võis nurjata ta lootused kandideerida 2027. aasta presidendivalimistel.

Le Pen kaebas otsuse edasi ning naaseb kohtu ette 13. jaanuaril. Pole veel selge, kas apellatsioonikohus tühistab tema kandideerimiskeelu. Le Pen ütles, et kui karistus jääb kehtima, siis lepib ta oma saatusega ning annab ohjad üle oma 30-aastasele protežeele Jordan Bardellale, vahendas Politico.

Täpne otsuse kuupäev selgub alles kohtuprotsessi lõpus. Kui apellatsioonikohus ei langeta Le Peni jaoks soodsat otsust, siis võib ta pöörduda ka riigi kõrgeima kohtu poole. Le Pen andis siiski märku, et ei kavatse riigi kõrgeima kohtu poole pöörduda.

"Kui mul keelatakse kandideerimine, aga kõrgeim kohus teeb kolm või neli kuud hiljem minu kasuks otsuse, siis on korraliku presidendikampaania läbiviimiseks liiga hilja," ütles Le Pen.

Viimased küsitlused näitavad, et Le Peni partei on ülekaalukalt Prantsusmaa populaarseim erakond ja võib võita presidendivalimiste esimese vooru. Kui ükski kandidaat ei saavuta esimeses voorus absoluutset enamust, korraldatakse teine ehk otsustav voor. Le Pen on varem pääsenud teise vooru, kuid seal ei ole ta edu saavutanud.