X!

IEA: nõudlus nafta järele võib kasvada kuni 2050. aastani

Välismaa
Naftatootmine Texase osariigis
Naftatootmine Texase osariigis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/BRANDON BELL
Välismaa

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) hindas kolmapäeval, et globaalne nafta- ja maagaasinõudlus võib kasvada kuni 2050. aastani.

IEA on viimasel ajal jäänud USA surve alla, kuna Donald Trumpi administratsioon suurendab riigis nafta- ja gaasitootmist. Veel Joe Bideni administratsiooni ajal hindas IEA, et nafta tarbimise tipptase võib saabuda juba lähiaastatel. 

USA energeetikaminister Chris Wright on aga nimetanud IEA varasemaid prognoose absurdseteks. IEA tegevust rahastavad selle liikmesriigid, suurim toetaja on USA. Wright ähvardas juulis IEA-st lahkuda, kui see oma tegevust ei muuda.

IEA kasutas oma viimases aruandes kolme stsenaariumi. Üks võtab arvesse praegu kehtivaid poliitilisi suundi, teine vaatleb valitsuste väljakuulutatud poliitsuundi, sealhulgas meetmeid, mida ei ole veel vastu võetud ning kolmas käsitleb maailma, mis saavutab 2050. aastaks neto-nullheite

IEA jättis Bideni administratsiooni ajal oma aruandest välja poliitiliste suundade prognoosi. 

Kolmapäeval avaldatud poliitsuundade prognoosi kohaselt hindas IEA, et sajandi keskpaigas küündib naftanõudlus 113 miljoni barrelini päevas, mis on umbes 13 protsenti rohkem kui 2024. aastal. 

IEA väljakuulutatud poliitikate stsenaariumi kohaselt saavutaks naftanõudlus tipu 2030. aasta paiku. Järgnevatel aastatel peaks see siis vähenema veelgi. 

Iga prognoos hindas, et taastuvenergia kasutamine laieneb fossiilkütustest kiiremini, hoolimata USA poliitilistest muudatustest, vahendas The Wall Street Journal.

IEA iga stsenaarium prognoosis veel, et globaalne soojenemine ei pruugi piirduda 1,5 kraadiga. 

Pariisi kliimakokkulepe näeb ette hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus võrreldes tööstusajastu eelse ajaga tugevalt alla kahe kraadi. Seejuures tuleks jõupingutusi ka selleks, et temperatuuritõus piirduks 1,5 kraadiga. Trumpi juhtimisel lahkus USA aga Pariisi kliimaleppest. 

Siiski neto-nullheite stsenaariumi kohaselt saavutaks soojenemine tipu umbes 2050. aasta paiku ja langeks seejärel aeglaselt. Umbes aastaks 2100 peaks see langema alla 1,5 kraadi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, WSJ

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

17:09

IEA: nõudlus nafta järele võib kasvada kuni 2050. aastani

16:38

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Toila abivallavanemat korruptsioonis

16:23

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

16:19

Teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ene-Margit Tiit

16:05

"Esimene stuudio" kell 21.40: Euroopa Parlamendi saadikute debatt

15:40

Kliimaseadus jõuab üllatuslikult juba sel nädalal valitsuskabinetti

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

15:30

Raadiouudised (12.11.2025 15:00:00)

15:19

Lugeja küsib: kas kirurgi käsi peab olema kindel?

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

11.11

Michal: Tallinnas toimuv paneb mind julgeoleku pärast muretsema

11.11

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

11.11

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

11.11

Nõmmel sulgeb uksed Tallinna vanim kingapood

12:55

Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis Uuendatud

08:31

Vene meedia: Putinil on kolm identset kabinetti eri elukohtades

11.11

Hooldekodud tõstavad uuest aastast hindu

11.11

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

ilmateade

loe: sport

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

16:23

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

loe: kultuur

13:59

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13:53

Galerii: 65 EKA tudengit peegeldavad uuel näitusel tööstuse rolli ühiskonnas

13:35

Loomingu Raamatukogus ilmus slovaki klassiku lühiromaan "Sulelumi"

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

loe: eeter

15:16

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

13:01

Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

12:12

"Teise mätta otsast": autolembus nullib rahvasportlaste rohepüüdlused

11:32

Telekokk Lia Virkus: minu lohutustoit on hapukapsasalat

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (12.11.2025 12:00:00)

11:00

Kantsler Merz on Saksamaal ebapopulaarne

09:25

Raadiouudised (12.11.2025 09:00:00)

11.11

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

11.11

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

11.11

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

11.11

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

11.11

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

11.11

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo