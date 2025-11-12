X!

Lennupiletite hinnad on mullusega võrreldes kerkinud

Finnairi lennuk Tallinna lennujaamas
Finnairi lennuk Tallinna lennujaamas Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Lennupiletite hinnad on tänavu märkimisväärselt kerkinud. Tallinna lennujaama teatel olid piletid aasta tagasi eriti odavad ja nüüd on taastunud normaalne olukord. Kuust-kuusse kõiguvad hinnad väga palju, näiteks oktoobris olid hinnad poole kallimad kui septembris.

Ryanairi teatel on viimase poole aasta kokkuvõttes keskmine pileti hind kerkinud 13 protsenti. AirBaltic reisijate arv oli kolmandas kvartalis viie protsendiga miinuses, kuid pileti hind on samas 10,7 protsenti kasvanud. Tallinna lennujaama kinnitusel on võrreldes aastataguse ajaga tõepoolest lennupiletite hinnad 10-13 protsenti kasvanud. Selle põhjuseks oli eelmise aasta lennupiletite üleküllus.

"Hinnakasvul on alati ka baas. Eelmisel aastal kasvas meil reisijate arv pea 20 protsenti, mis tähendab seda, et turul oli hästi palju odavaid pileteid ja hinnabaas oli nii madal, et osad liinid ei olnud kasumlikud ja need pandi lõpuks kinni. Sel aastal toimub turul stabiliseerumine, see tähendab seda, et hinnad veidi kasvavad, aga see tagasiside, mis me saame lennufirmadelt, on väga positiivne - see hinnatase, mis täna turul on, see motiveerib neid edasi lendama ja ka laienema," ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

"Näeme, et vähemaks on jäänud kõige odavamaid pileteid, mida eelmisel aastal oli väga palju, ja vähemaks on jäänud ka kõige kallimaid pileteid. Aga see keskmine osa on suhteliselt stabiilne ehk siis kui osta Euroopasse lennupileteid ümberistumisega näiteks Frankfurdis või Stockholmis, siis selle hind on tegelikult kasvanud 7-8 protsenti. Ehk siis see kasv on suhteliselt väike," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe osutab, et võrreldes ülejäänud hindade tõusuga on lennupiletid tegelikult inimestele taskukohasemaks läinud.

"Viimase viie aasta jooksul, siis Euroopas on lennupiletite hinnad kasvanud 33 protsenti. Eestis on see hinnakasv umbes samal tasemel, üle 30 protsendi. Samal ajal on meie hinnad selle ajaga kasvanud 51 protsenti. Ehk siis kui küsida, miks inimesed nii palju lendavad, siis lendamine on läinud suhteliselt odavamaks. Oktoobrikuu siin lennujaamas oli meie ajaloo paremuselt teine ehk on näha, et see hind, mis täna on, see soosib lendamist vägagi," ütles Pärgmäe.

"Piletihinna kasv on toimunud tegelikult kõikides segmentides, lihtsalt osades on ta suurem, osades väiksem. Odavaid pileteid on seetõttu turul vähem, et meil on lennufirmade pakkumist sel aastal Eestis vähem. Konkurents ümberistumisjaamade vahel on küll hästi tugev, aga nemad müüvad keskklassi piletit, nad ei müü kõige odavamat. Samas kõige odavamad piletihinnad tähendavad ka seda, et need liinid ei pruugi lennufirmadele olla kõige kasumlikumad, ühel päeval nad pannakse lihtsalt kinni," rääkis Pärgmäe.

Aasta lõikes on kõige kallimad lennupiletid Eestis alati suvel, puhkuste tippajal.

"Harilikult on lennupiletite hinnatipp aasta sees jäänud suvesse, nüüd näeme sellist hooajalist hinnakõikumist sügisel, oktoobris, oktoobrikuise koolivaheaja ajal. Seda nägime ka tänavu oktoobris, kui lennupiletite hinnad kuust-kuusse tõusid 47 protsenti. Samas eelmisel aastal nägime sarnast mustrit, kus novembris hinnakasv taandus," ütles Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitš.

Reisifirma Estraveli kogemuse järgi jätavad inimesed oma reisipiletite ostu üha rohkem viimasele minutile ja viimase hetke hinnad ongi kallid. Teisalt lubavad pered endale väärtuslikumaid reise.

"Koolivaheaeg mõjutab oktoobrit ja koolivaheajareisid on väga nõutud. Need on pereinimesed, kes tahavad oma perele pakkuda head ja paremat, siis ka valitakse kallimaid asju kui võib-olla muul ajal. Nüüd praegu tuleb veel pikalt vaba jõuluperiood, see on jälle nõutud ja seal on hinnad kallimad. Või üldse, kui pühad ja puhkepäevad satuvad kõrvuti, see on kõrgaeg," rääkis Estraveli vanemreisikonsultant Aive Vološtšuk.

"Üks trend, mis on veel, et inimesed ostavad pileteid hiljem. Ehk siis me näeme, et piletid on kallimad 1-2 kuud ette, ja inimesed ostavad pileteid suhteliselt hiljem. Kui vaadata piletite hindu 90 päeva ehk kolm kuud ette ja ka 180 päeva, siis hinnad on isegi eelmisele aastale suhteliselt sarnased. Aga inimeste ostuotsus jääb kuidagi hilisemale hetkele," ütles Pärgmäe.

Seetõttu soovitab Pärgmäe Euroopa-sisestele lendudele osta piletid umbes kolm kuud ette.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

