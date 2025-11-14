X!

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

USA kaitseminister Pete Hegseth
USA kaitseminister Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et riik alustab narkoterroristide kõrvaldamiseks uut sõjalist operatsiooni Lõuna-Ameerikas.

"Täna kuulutan välja operatsiooni SOUTHERN SPEAR. See missioon kaitseb meie kodumaad, kõrvaldab narkoterroristid meie poolkeralt ning kindlustab meie kodumaa turvalisuse narkootikumide eest, mis tapavad meie inimesi," teatas Hegseth.

Hegseth ei täpsustanud, mida operatsioon endast kujutab või kuidas see võib erineda juba käimasolevatest sõjalistest tegevustest.

President Donald Trumpi administratsioon viib juba läbi sõjalist kampaaniat Kariibi merel ja Vaikse ookeani idaosas. USA on korduvalt lubanud ka jätkata rünnakuid narkokartellide vastu.

Ameerika sõjaväeüksused on alates septembri algusest andnud lööke umbes 20 aluse pihta regiooni rahvusvahelistes vetes, mille tagajärjel on USA andmetel hukkunud vähemalt 76 inimest.

Kui operatsiooni Southern Spear täpse olemuse kohta küsiti selgitust, suunas Pentagoni pressiesindaja päringud lihtsalt tagasi Hegsethi X-i postituse juurde.

CBS News teatas kolmapäeval mitmele allikale viidates, et kõrged sõjaväeametnikud olid esitanud Trumpile uuendatud valikuvõimalusi võimalikeks operatsioonideks Venezuelas, sealhulgas maismaarünnakuteks.

Venezuela teatas teisipäeval ulatuslikust üleriigilisest sõjaväe paigutamisest, et seista vastu USA mereväe kasvavale kohalolekule oma ranniku lähedal, sealhulgas piirkonda äsja saabunud USA lennukikandja löögirühmale.

Caracas kardab, et vägede paigutamine, mis hõlmab ka Puerto Ricosse saadetud F-35 varghävitajaid ja kuut USA mereväe laeva Kariibi merel, on varjatud režiimivahetuse vandenõu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

