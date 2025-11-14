X!

WSJ: Iraagis võib puhkeda terav poliitiline võimuvõitlus

Välismaa
Iraagi pealinn Bagdad
Iraagi pealinn Bagdad
Iraagis toimusid hiljuti parlamendivalimised ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et riigis võib puhkeda terav võimuvõitlus. Valimised võitis peaministri koalitsioon, kuid edukad olid ka Iraani toetatud rühmitused ning praegu pole selge, kes hakkab riiki juhtima.

Peaminister Mohammed Shia al-Sudani taotles valimistel teist ametiaega ning lubas kampaania ajal vähendada Iraagi sõltuvust nii USA-st kui ka Iraanist. 

Esialgsete tulemuste kohaselt ei saanud aga ükski partei 329-liikmelises parlamendis piisavalt kohti, et iseseisvalt valitsust moodustada. Viimased andmed näitavad, et Iraani toetatud rühmitused säilitavad või isegi suurendavad oma praegust esindatust parlamendis. 

The Wall Street Journal kirjutab, et tõenäoliselt algavad nüüd Iraagi rühmituste vahel kuudepikkused läbirääkimised.

Viimastel valimistel andis oma hääle 56,11 protsenti valijatest. Tegemist oli kuuendate valimistega pärast seda, kui USA väed kukutasid diktaator Saddam Husseini. Samas on Iraan riigis oma mõjuvõimu laiendanud ning toetab seal tegutsevaid sõjalisi rühmitusi. 

Selle aasta valimised toimusid Iraagis suhteliselt rahulikul ajal. 2014. aastal vallutasid islamistid ligi poole riigist, kuid USA vägede juhtimisel tõrjuti nad sealt välja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

