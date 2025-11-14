Trump palub uurida Epsteini sidemeid Bill Clintoni ja teiste demokraatidega

USA president Donald Trump teatas reedel, et palub justiitsministeeriumil uurida seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini väidetavaid sidemeid panga JPMorgani ja mitme silmapaistva Demokraatliku Partei tegelasega, sealhulgas endise presidendi Bill Clintoniga.

Trump esitas palve pärast seda, kui kongressi komitee avaldas tuhandeid dokumente, mis tõid tähelepanu alla Trumpi enda suhte süüdimõistetud seksuaalkurjategijaga.

Epsteini skandaal on olnud Trumpile kuude kaupa poliitiliseks pinnuks silmas, osaliselt seetõttu, et ta ise võimendas oma toetajate seas Epsteini-teemalisi vandenõuteooriaid. Paljud Trumpi valijad usuvad, et valitsus on kinni mätsinud Epsteini sidemed mõjuvõimsate tegelastega ja varjanud tema 2019. aastal Manhattani vanglas toimunud enesetapu üksikasju.

Lisaks Clintonile, kes käis finantsistist Epsteiniga 2000. aastate alguses seltskondlikult läbi, palus Trump justiitsministeeriumil uurida ka endist rahandusministrit Larry Summersit ja LinkedIni asutajat Reid Hoffmani, kes on ka tuntud demokraatide rahastaja.

"Epstein oli demokraat ja ta on demokraatide, mitte vabariiklaste probleem!" kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Nad kõik teavad temast, ärge raisake oma aega Trumpiga. Mul on vaja riiki juhtida!"

"See on järjekordne Venemaa, Venemaa, Venemaa pettus, kus kõik märgid osutavad demokraatidele. Dokumentidest nähtub, et need mehed – ja paljud teised – veetsid suure osa oma elust Epsteini seltsis ja tema "saarel". Jääge lainetele!!!" lisas president.

JPMorgan teatas e-kirja teel saadetud avalduses: "Kahetseme igasugust seotust selle mehega, kuid me ei aidanud tal tema jõledaid tegusid toime panna. Lõpetasime temaga suhted aastaid enne tema vahistamist seksikaubanduse süüdistustega."

Justiitsministeerium, Clinton, Summers ega Hoffman ei vastanud kohe Reutersi päringule.

JPMorgan maksis 2023. aastal mõnedele Epsteini ohvritele 290 miljonit dollarit, et kokkuleppe korras lahendada süüdistused, nagu oleks pank seksikaubandusele läbi sõrmede vaadanud. Kokkuleppele eelnesid piinlikud paljastused, et JPMorgan eiras hoiatusi ja jättis Epsteini puhul ohumärgid tähelepanuta, kuna tegemist oli väärtusliku kliendiga. Pank kokkuleppes oma süüd ei tunnistanud.

Seni pole ilmnenud ühtegi usaldusväärset tõendit, et keegi Trumpi poolt nimetatud isikutest oleks olnud Epsteini seksikaubandusega seotud, ning kõik neist on varem oma süütegusid eitanud. Clinton lendas Epsteini eralennukiga mitu korda enne finantsisti süüdimõistmist 2008. aastal, Hoffman ja Summers suhtlesid temaga seltskondlikult. Kõik kolm meest on väljendanud kahetsust oma suhte pärast Epsteiniga.

Trump väidab, et katkestas sidemed Epsteiniga kaua aega tagasi

Trump ja Epstein olid sõbrad 1990. ja 2000. aastatel, kuid Trumpi sõnul katkestas ta sidemed enne, kui Epstein end 2008. aastal alaealise prostitutsioonile ahvatlemises süüdi tunnistas.

Trump on järjekindlalt eitanud, et teadis finantsisti poolt toime pandud alaealiste tüdrukute kuritarvitamisest ja seksikaubandusest. Sellegipoolest on mõned Trumpi kõige tulihingelisemad toetajad süüdistanud tema valitsust kinnimätsimises.

Eeldatavasti hääletab vabariiklaste kontrolli all olev esindajatekoda järgmisel nädalal eelnõu üle, mis kohustaks justiitsministeeriumi avaldama kõik nende valduses olevad materjalid Epsteini kohta. Epstein seisis enesetapu sooritamise ajal silmitsi föderaalsüüdistustega alaealiste seksikaubanduses.

Selleks, et justiitsministeeriumi tegutsema kohustada, peab sarnase eelnõu vastu võtma ka senat ning sellele peab andma heakskiidu Trump.

Kuigi üheksa vabariiklast kümnest kiidab Trumpi tegevuse Valges Majas üldiselt heaks, kiidab oktoobris läbiviidud Reutersi/Ipsose küsitluse kohaselt vaid neli heaks tema tegevuse Epsteini failide käsitlemisel.