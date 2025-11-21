X!

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid

Välismaa
Volodõmõr Zelenski ja Dan Driscoll
Volodõmõr Zelenski ja Dan Driscoll Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukrainian Presidential Press Office
Välismaa

Väljaande Axios teatel koostas Donald Trumpi administratsioon rahuplaani, mis eeldaks Ukrainalt territoriaalseid järeleandmisi, kuid peaks sisaldama NATO artikkel viie eeskujul loodud julgeolekugarantiid.

Neljapäeval kohtus USA delegatsioon Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Delegatsiooni juht Dan Driscoll andis siis Zelenskile üle 28-punktilise rahuplaani, kus on ainult kirjas, et Ukraina saab usaldusväärsed julgeolekugarantiid.

Axiose teatel esitas USA delegatsioon veel ühe lepingu mustandi. See sätestab, et mistahes Venemaa tulevast märkimisväärset, tahtlikku ja püsivat relvastatud rünnakut Ukraina vastu käsitletatakse rünnakuna, mis ohustab transatlantilise kogukonna rahu ja julgeolekut ning USA ja tema liitlased reageerivad sellele vastavalt, sealhulgas sõjalise jõu kasutamisega. 

Axios kirjutab, et julgeolekugarantii kehtib esialgu 10 aastat ja seda saab vastastikusel kokkuleppel pikendada. 

Valge Maja ametnik ja veel üks asjaga kursis olev allikas kinnitasid, et selline kavand on olemas. Ametnik ütles, et ettepanekut tuleb arutada Euroopa partneritega ja see võib veel muutuda. 

28-punktilise rahuplaani kohaselt peaks Ukraina tegema veel ulatuslikke territoriaalseid järeleandmisi.  Kiiev peaks loovutama Krimmi ja Donbassi, sealhulgas need Donetski ja Luhanski oblasti alad, mida Ukraina praegu kontrollib. Hersonis ja Zaporižžjas külmutatakse sõda rindejoonel.

Euroopa hävitajad paigutatakse Poolasse, kuid Ukraina peab piirama oma armee suurust 600 000 sõjaväelaseni. Ukraina nõustub veel sätestama oma põhiseaduses, et ei ühine NATO-ga.  Samuti tuleks Ukrainas tunnistada vene keel üheks ametlikuks keeleks ja anda Vene Õigeusu kirikule ametlik staatus. 

Kui kokkulepe võetakse vastu, kutsutakse Venemaa G8-sse tagasi. Sanktsioonide kaotamine peaks toimuma etapiviisiliselt ja juhtumipõhiselt.

Washington ja Moskva teeksid 28-punktilise plaani raames koostööd tehisintellekti, andmekeskuste, energialepingute ja haruldaste muldmetallide kaevandamise valdkondades.

28-punktilise kokkuleppe rakendamist jälgiks ja tagaks rahunõukogu, mida juhiks Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Axios, WSJ

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:08

Nelja aasta taguse Meistrite liiga finaali kordusmatši jäi viiki

08:00

Rahvusooperi kübarameister: meil on vahel nagu Leiutajateküla

07:35

Etendusasutuste liidu juht: miks minister kord leiab raha ja kord mitte?

07:30

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid

07:14

OTSE kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:09

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

06:33

ERR-i uus telemaja saab reedel nurgakivi, ehitus on graafikus

05:52

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut

04:41

Valimiste tuules on Isamaa toetus tõusnud, EKRE toetus langenud

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist

20.11

Sõja 1366. päev: Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

20.11

Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

20.11

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

20.11

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama Uuendatud

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Venemaa hoiatas Belgiat külmutatud Vene varade kasutamise korral

ilmateade

loe: sport

08:08

Nelja aasta taguse Meistrite liiga finaali kordusmatši jäi viiki

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

loe: kultuur

08:00

Rahvusooperi kübarameister: meil on vahel nagu Leiutajateküla

07:35

Etendusasutuste liidu juht: miks minister kord leiab raha ja kord mitte?

20.11

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

20.11

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

loe: eeter

20.11

Eesti Laulu finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

20.11

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

20.11

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

20.11

Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

Raadiouudised

20.11

Päevakaja (20.11.2025 18:00:00)

20.11

Tartu linn rajab endise Katlamaja territooriumile kaldapromenaadi

20.11

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

20.11

Prantsusmaa hakkab narkojõukude probleemiga jõulisemalt tegelema

20.11

Raadiouudised (20.11.2025 15:00:00)

20.11

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

20.11

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

20.11

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

20.11

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

20.11

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo