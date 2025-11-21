Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid

Neljapäeval kohtus USA delegatsioon Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Delegatsiooni juht Dan Driscoll andis siis Zelenskile üle 28-punktilise rahuplaani, kus on ainult kirjas, et Ukraina saab usaldusväärsed julgeolekugarantiid.

Axiose teatel esitas USA delegatsioon veel ühe lepingu mustandi. See sätestab, et mistahes Venemaa tulevast märkimisväärset, tahtlikku ja püsivat relvastatud rünnakut Ukraina vastu käsitletatakse rünnakuna, mis ohustab transatlantilise kogukonna rahu ja julgeolekut ning USA ja tema liitlased reageerivad sellele vastavalt, sealhulgas sõjalise jõu kasutamisega.

Axios kirjutab, et julgeolekugarantii kehtib esialgu 10 aastat ja seda saab vastastikusel kokkuleppel pikendada.

Valge Maja ametnik ja veel üks asjaga kursis olev allikas kinnitasid, et selline kavand on olemas. Ametnik ütles, et ettepanekut tuleb arutada Euroopa partneritega ja see võib veel muutuda.

28-punktilise rahuplaani kohaselt peaks Ukraina tegema veel ulatuslikke territoriaalseid järeleandmisi. Kiiev peaks loovutama Krimmi ja Donbassi, sealhulgas need Donetski ja Luhanski oblasti alad, mida Ukraina praegu kontrollib. Hersonis ja Zaporižžjas külmutatakse sõda rindejoonel.

Euroopa hävitajad paigutatakse Poolasse, kuid Ukraina peab piirama oma armee suurust 600 000 sõjaväelaseni. Ukraina nõustub veel sätestama oma põhiseaduses, et ei ühine NATO-ga. Samuti tuleks Ukrainas tunnistada vene keel üheks ametlikuks keeleks ja anda Vene Õigeusu kirikule ametlik staatus.

Kui kokkulepe võetakse vastu, kutsutakse Venemaa G8-sse tagasi. Sanktsioonide kaotamine peaks toimuma etapiviisiliselt ja juhtumipõhiselt.

Washington ja Moskva teeksid 28-punktilise plaani raames koostööd tehisintellekti, andmekeskuste, energialepingute ja haruldaste muldmetallide kaevandamise valdkondades.

28-punktilise kokkuleppe rakendamist jälgiks ja tagaks rahunõukogu, mida juhiks Trump.