Iisrael teatas Hezbollah' juhtivliikme tapmisest

Haytham Ali Tabatabai
Haytham Ali Tabatabai Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HEZBOLLAH MILITARY MEDIA HANDOUT
Iisraeli armee teatel tapeti äärmusrühmituse Hezbollah juhtivliige Ali Tabatabai. Ka äärmusrühmitus kinnitas, et Tabatabai hukkus Iisraeli rünnakus Beiruti lõunapoolsele eeslinnale.

Iisraeli sõjaväe teatel oli Tabatabai üks Hezbollah' kolmest kõrgeimast juhist. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et kiitis rünnaku heaks ning tema sõnul juhtis Tabatabai rühmituse taasrelvastamise protsessi.

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et viimases Iisraeli rünnakus hukkus viis ja sai vigastada 28 inimest. 

Hezbollah kinnitas, et Tabatabai hukkus Iisraeli rünnakus Beiruti lõunapoolsele eeslinnale. Araabia ametnike sõnul oli Tabatabai varem üle elanud mitu mõrvakatset. 

USA välisministeeriumi andmetel juhtis ta varem Jeemenis ja Süürias asuvaid Hezbollah' erivägesid. USA on tema eest välja pannud viie miljoni dollari suuruse pearaha. 

Viimane rünnak süvendab veelgi Iisraeli ja Liibanoni vahelisi pingeid. Iisrael tappis möödunud aastal suurema osa Hezbollah' juhtkonnast. Rahulepingu kohaselt pidi Iisrael lõpetama oma rünnakud ja viima väed Liibanonist välja. Rühmitus tuli aga täielikult desarmeerida. 

Iisrael on jaganud ka luureandmeid, et aidata Liibanoni sõjaväel rühmitust desarmeerida. Iisrael leiab aga, et rühmitus püüab oma ridu taastada ning on väljendanud üha suuremat pettumust desarmeerimise ebaõnnestumise üle.

"Iisraeli riik ei luba rühmitusel oma võimu taastada ja me ei luba sel taas Iisraeli riiki ohustada," teatas Netanyahu. 

Iisrael hoiab endiselt käputäit vägesid Lõuna-Liibanonis asuvates strateegilistes kohtades. Iisraeli droonid lendavad sageli pealinna Beiruti kohal ning riik jätkab Liibanonis asuvate sihtmärkide ründamist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

