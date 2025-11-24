Alampalga läbirääkimised jätkuvad riikliku lepitaja juures

Tööandjate ja ametiühingude esindajad ei jõudnud esmaspäeval toimunud läbirääkimistel kokkuleppele 2026. aasta alampalga küsimuses. Läbirääkimised jätkuvad riikliku lepitaja juures.

Tööandjate keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp ütles, et ametiühingute ettepanek oli ultimatiivne – võtke vastu 11,8-protsendine alampalga kasv või liigume edasi riikliku lepitaja juurde.

"Niivõrd kiire alampalga kasv praegustes majandusoludes ei ole tööandjate vaatest realistlik, sest majandus pole pikalt kestnud seisakust välja tulnud ja majanduse olukord pole läinud vastavalt prognoositule. Viimased kaks aastat on majandus langenud ja selleks aasta majanduskasv tuleb aasta tagasi ennustatust samuti madalam ehk nullilähedane," sõnas Käpp.

Ta lisas, et tööandjad palku tõstnud ja alampalk on viimasel kümnel aastal kasvanud kiiremini nii hindadest kui keskmisest palgast – kümne aasta keskmine alampalga kasv on olnud 8,6 protsenti, keskmine palk on samal ajal kerkinud seitse protsenti ja tarbijahinnaindeks 4,8 protsenti.

Tööandjate ettepanek oli kergitada alampalka järgmisel aastal Eesti Panga prognoositud keskmise palgakasvu võrra ehk 5,1 protsendi. "See oleks ühtlasi kõrgem kui järgmiseks aastaks ennustatud hinnatõus ehk alampalga ostujõud paraneks. Ettepanek on kompromiss tööandjate vahel, sest mitmetes sektorites ei ole võimalik järgmisel aastal palku tõsta," ütles Käpp.

Miinimumpalk ehk riikliku töötasu alammäär on madalaim tasu, mida tööandja võib Eestis maksta täistööajaga töötavale inimesele.

Selle suuruse lepivad igal aastal kokku sotsiaalpartneriteks olevad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit ning selle kinnitab määrusega Vabariigi Valitsus.

Sel aastal on töötasu alammäär 886 eurot, mis kehtib seni, kuni saavutatakse alampalga kokkulepe 2026. aastaks.