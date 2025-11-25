JPMorgan prognoosib nafta hinna suurt langust

Ka Goldman Sachs prognoosib, et nafta hinda ootab ees suur langus. Finantshiiglane eeldab, et USA-s kaubeldava nafta WTI hind on 2026. aastal keskmiselt 53 dollarit barreli kohta, vahendas oilprice.

Brenti hind on tänavu juba langenud ligi 14 protsenti ning teisipäeva varahommikul oli nafta hind umbes 63 dollarit barreli kohta.

Toornafta hind on sel aastal langenud, kuna tootmine on suurenenud. Investorid jälgivad nüüd, kas Ukraina küsimuses saavutatakse kokkulepe ning kas Venemaale kehtestatud sanktsioonid tühistatakse. Selliste arengute korral võib pakkumine suureneda veelgi.

Goldman Sachs hindab, et naftahinnad jätkavad järgmisel aastal langust ja leiab, et investorid peaksid naftaturul aktsiad lühikeseks müüma. Suurpank eeldab, et järgmise aasta keskmine ülejääk võib olla umbes kaks miljonit barrelit päevas.