Otse kolmapäeval kell 13: riigikohus arutab võlaandmete avalikustamist

Riigikohus arutab kolmapäeval kell 13 toimuval avalikul istungil Krediidiregister OÜ ja andmekaitse inspektsiooni vahelist kohtuasja, mis puudutab inimeste võlaandmete avaldamist. ERR-i portaalis näeb arutelu otsepildis.

Krediidiregister OÜ peab maksehäireregistrit (www.taust.ee), kus registreeritud kliendid saavad tutvuda võlaandmetega. Kohtus on arutusel peamiselt küsimus, kui kaua ja millistel tingimustel on lubatud seal andmeid avaldada.

Kohtuasi sai alguse ühe inimese kaebusest, kes jäi aastail 2008–2010 kolmele pangale võlgu kokku üle 11 500 euro. Kohtus tunnustatud võlanõuded jäid tasumata ja on praeguseks aegunud.

Kaebaja väitel takistas registris avaldatud info tal muu hulgas kodulaenu taotlemist. Kaebaja palus Krediidiregistril võlaandmed kustutada, kuid viimane keeldus. Seetõttu pöördus kaebaja andmekaitse inspektsiooni poole.

Inspektsioon nõustus, et kaebaja õigusi on rikutud ja tegi Krediidiregistrile ettekirjutuse andmete kustutamiseks.

Eestis reguleerivad võlaandmete avaldamist isikuandmete kaitse seadus ja EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM). Info avaldamine on lubatud inimese maksekäitumise ja usaldusväärsuse hindamiseks, aga ka tema enda kaitseks üle jõu käivate kohustuste võtmise eest. Samas ei tohi võlaandmete avaldamine inimese õigusi ülemäära kahjustada ning kui ta esitab avaldamisele vastuväite, tuleb maksehäirete avaldajal selle vajalikkust uuesti hinnata.