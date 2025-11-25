X!

Otse kolmapäeval kell 13: riigikohus arutab võlaandmete avalikustamist

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Silver Gutmann/riigikohus
Eesti

Riigikohus arutab kolmapäeval kell 13 toimuval avalikul istungil Krediidiregister OÜ ja andmekaitse inspektsiooni vahelist kohtuasja, mis puudutab inimeste võlaandmete avaldamist. ERR-i portaalis näeb arutelu otsepildis.

Krediidiregister OÜ peab maksehäireregistrit (www.taust.ee), kus registreeritud kliendid saavad tutvuda võlaandmetega. Kohtus on arutusel peamiselt küsimus, kui kaua ja millistel tingimustel on lubatud seal andmeid avaldada.

Kohtuasi sai alguse ühe inimese kaebusest, kes jäi aastail 2008–2010 kolmele pangale võlgu kokku üle 11 500 euro. Kohtus tunnustatud võlanõuded jäid tasumata ja on praeguseks aegunud.

Kaebaja väitel takistas registris avaldatud info tal muu hulgas kodulaenu taotlemist. Kaebaja palus Krediidiregistril võlaandmed kustutada, kuid viimane keeldus. Seetõttu pöördus kaebaja andmekaitse inspektsiooni poole.

Inspektsioon nõustus, et kaebaja õigusi on rikutud ja tegi Krediidiregistrile ettekirjutuse andmete kustutamiseks.

Eestis reguleerivad võlaandmete avaldamist isikuandmete kaitse seadus ja EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM). Info avaldamine on lubatud inimese maksekäitumise ja usaldusväärsuse hindamiseks, aga ka tema enda kaitseks üle jõu käivate kohustuste võtmise eest. Samas ei tohi võlaandmete avaldamine inimese õigusi ülemäära kahjustada ning kui ta esitab avaldamisele vastuväite, tuleb maksehäirete avaldajal selle vajalikkust uuesti hinnata.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:44

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

16:38

Tänavune aasta kodanik on Piia Kallas

16:30

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega

16:22

Kohus vähendas vägistamises süüdi mõistetud Meelis Eskola karistust

16:17

Kiviajal näritud kasetökat annab näo muistsetele Pulli elanikele

16:14

Viru radarikompleks hakkas täisvõimsusel tööle

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

15:53

Elektri hinna tõstis kõrgeks tuulevaikus ja piirangud Rootsi elektri ülekandel

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

24.11

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

24.11

Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

11:48

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

08:22

Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

24.11

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

ilmateade

loe: sport

16:44

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:37

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

15:22

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

loe: kultuur

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

14:19

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

loe: eeter

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

15:06

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

13:26

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

12:22

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

15:25

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

15:25

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

14:55

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

14:35

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

14:05

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

13:05

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

12:27

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

12:20

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

11:34

Eksperdid on mures lemmikloomade lubamise pärast lasteaedadesse

11:34

Raadiouudised (25.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo