Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
USA välisminister Marco Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallasega, kirjutab Politico.

Artiklis, mis analüüsib Euroopa Liidu ja USA suhteid, märgib väljaanne, et Kallasel on keeruline suhe Washingtoniga.

Politicoga rääkinud allikate sõnul on Kallast Ukrainat puuduvate rahukõneluste ajal hoitud tagaplaanil, arvestades tema pingelisi suhteid USA president Donald Trumpi lähikonnaga.

"Kahe teise ametniku sõnul on isegi USA välisminister Marco Rubio – Trumpi lähikonna kõige Euroopa-meelsem liige, kes muutis Trumpi Ukraina-kõneluste kurssi – keeldunud kahepoolsetest kohtumistest Kallasega," kirjutab väljaanne.

Üks allikatest lisas, et Kallas täidab sageli kulisside taga "paha politseiniku" rolli, püüdes survestada liikmesriike rangema ühise joone taha.

Kallas pidi Rubioga kahepoolselt kohtuma veebruaris Washingtoni visiidil, kuid USA välisministeerium teatas vahetult enne kohtumist, et see jääb ära ajakavaprobleemide tõttu.

Mõni päev hiljem kommenteeris Kallas teravalt Valges Majas toimunud Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnasõjaks eskaleerunud kohtumist. Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et "vaba maailm vajab uut liidrit" ning rõhutas Euroopa rolli Ukraina toetamisel Vene agressiooni vastu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

