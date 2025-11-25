X!

Erakondade rahastamisel on palju halli ala, mis soodustab rikkumisi

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Erakondade rahastamisega seoses on palju halli ala, mis muudab rikkumiste avastamise ja tõendamise keeruliseks - ütlevad eksperdid. Nende sõnul tuleks erakonnaseadust muuta oluliselt täpsemaks, kuid riigikogul pole olnud tahtmist sellega tegeleda.

Erakondade raha on aastakümneid tulnud peamiselt riigitoetusest või üksikutest suurtest annetustest. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul pole kummaski kategoorias rahahulgad aga eriti kasvanud. Karjuv rahapuudus tekitab probleemset rahastamist.

"Muistsest eesti kirjandusest on teada, et vaesus ajab tegema igasuguseid asju, nii et praegusel viisil tõenäoliselt jätkates jääbki juhtuma igasuguseid katseid. Kas neid siis õnnestub tõestada või tuvastada on omaette küsimus," rääkis ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

Nii Isamaa kui ka mitme teise hiljutise juhtumi puhul on juriidiline isik justkui erakonnale pakkunud rahaliselt hinnatavat teenust või hüve, mida võib pidada annetuseks. Seaduse järgi on aga juriidilise isiku annetused erakondadele keelatud.

Poliitikajakirjanik Urmas Jaagant ütleb, et varasemad rahastamisjuhtumid on kujundanud seda ruumi, milles erakonnad tegutsevad, kuid tihti pole päris selge, kus see piir lubatu ja lubamatu vahel ikkagi jookseb.

"Eks see koht, kus poliitika puutub kokku ettevõtlusega, on kõige ohtlikum koht, nii et seda tuleb nagu kõige tugevamalt silmas pidada ja seda ilmselt ka jälgitakse. Oluline on ju see, et mängureeglid oleksid kõigile võrdsed ja toimuks aus ja võrdne ideede konkurents, mida me poliitikast ootame," lausus Jaagant.

Erakondade rahastamise puhul on sellist halli ala endise õiguskantsleri Allar Jõksi sõnul väga palju, mis näitab selgelt, et erakonnaseadus on ajale täielikult jalgu jäänud.

"Üksteist aastat on seadus olnud praktiliselt muutumatu ja me saame aru kõik, kui palju elu on muutunud, kui palju erakondade rahastamise erinevad vormid on täiustunud, mis viib meid selleni, et erakonnaseadust on ilmtingimata vaja täiendada," rääkis Jõks.

Jõks lisas, et kui seadus pole piisavalt selge, siis hakatakse kohtus seda tõlgendusruumi aina laiendama. Sama ütleb Tarand, kelle sõnul pole niiviisi võimalik normaalselt õigust mõista. Erakondadel aga puudub huvi nii erakonnaseadust kui ka korruptsioonivastast seadust muuta.

"Isamaa on endale probleemid praegu ise sepistanud, sest viimase kümne aasta jooksul on just Isamaa juhid, eesotsas Urmas Reinsaluga, kuus ja pool aastat kümnest olnud justiitsministri ametis ja neil on olnud kõik võimalused seaduse muutmist ja parandamist algatada. Nad on teadlikud olnud kõigest sellest, mis seaduses on olnud ebamäärast ja ebapiisavat ent tahtmist pole olnud," rääkis Tarand.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:15

Peit: viies geim ongi natuke loto

23:04

Tatrik Rae šanssidest: me läheme korduskohtumist 3:1 võitma

22:43

ETV spordisaade, 25. november

22:40

PERH-i juht: arstid ja õed lähevad vähem Soome tööle, aga puudu on neid ikka

22:22

Rae naiskonna kapten Kiviloo: lootus elab igal juhul

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

Jõhvi laiapõhjalise koalitsiooni moodustamist mõjutas korruptsioonivari

21:48

Lähipäevade ilm on vahelduv

21:34

Suurem osa suusakeskuseid alustas sel nädalal lume tootmisega

21:34

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

18:15

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

11:48

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

17:44

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

08:22

Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

21:32

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:15

Peit: viies geim ongi natuke loto

23:04

Tatrik Rae šanssidest: me läheme korduskohtumist 3:1 võitma

22:43

ETV spordisaade, 25. november

22:22

Rae naiskonna kapten Kiviloo: lootus elab igal juhul

loe: kultuur

19:05

Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

19:05

Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

19:00

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

18:58

Festivali Tallinn feat Reval korraldaja: noorte pealekasv rõõmustab

loe: eeter

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

15:06

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

13:26

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

12:22

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

18:20

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

15:25

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

15:25

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

14:55

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

14:35

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

14:05

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

13:05

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

12:27

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

12:20

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo