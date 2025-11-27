X!

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

Välismaa
Saksamaa endine kantsler Angela Merkel
Saksamaa endine kantsler Angela Merkel Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
Välismaa

Saksamaa endine kantsler Angela Merkel lükkas tagasi väited, et ta süüdistab Ukraina sõja puhkemises Poolat ja Balti riike.

Mullu ilmusid Merkeli memuaarid "Vabadus. Mälestused aastatest 1954–2021" ning ta ütles, et seal olev lõik on pandud valesse konteksti. Ta kirjutab raamatus, et Balti riigid ja Poola ei toetanud 2021. aastal tema pakutud formaati suhtlemiseks Putiniga.

Merkel rõhutas, et see ei ole seotud kellegi süüdistamisega. "See sõda puhkes, see on muutnud meie maailma, see on Vene Föderatsiooni, Vladimir Putini agressioon. Keegi meist, mina, kõik teised, ei suutnud seda sõda ära hoida," ütles Merkel Saksa telekanalile Phoenix. 

Endine Saksa välisminister Sigmar Gabriel on öelnud, et sõda poleks puhkenud, kui Merkel oleks jäänud võimule. Merkel ütles nüüd, et need oletused on täiesti spekulatiivsed. 

Merkeli sõnul mängis suurt rolli ka koroonaviiruse pandeemia, sest tavapärane dialoog katkes ning tal ei olnud enam võimalik Putiniga regulaarselt rääkida, vahendas dpa.

Saksa kristlike demokraatide (CDU) omaaegne liider Merkel oli kantsler 22. novembrist 2005 kuni 8. detsembrini 2021.

Ta oli seega Saksamaa eesotsas lausa 16 aastat, suuri majandusreforme siis ei tehtud. Saksa firmad hakkasid hoopis aina rohkem vaatama Hiina poole.

Merkeli juhtimisel alustas Saksamaa ka tuumajaamade sulgemist, riigi sõltuvus Vene gaasitarnetest suurenes veelgi. 

Nüüdseks on Saksa tööstus kasvavate energiakulude tõttu suurtes raskustes, firmad sulgevad tehaseid ja koondavad töötajaid. Hiina tooted aga konkureerivad juba Saksamaa kõige arenenuma tööstustoodanguga.

2015. aastal avas Merkel riigi piirid sadadele tuhandetele põgenikele. Saksamaal tõstavad nüüd pead sisserände-vastased meeleolud, majandusraskuste tõttu läheb elu kallimaks ja populistlikud parteid suurendavad riigis toetust. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Dpa

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:09

RALLIBLOGI | Kas Tänak võidab ka päeva viimase kiiruskatse? Uuendatud

19:07

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

18:59

Michal kohtumisel Merziga: Venemaaga saab rääkida vaid jõu keeles

18:59

Kinno jõuab Oscari võitnud Ukraina dokumentalisti film sõjarinde keskelt

18:58

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

18:45

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

18:42

FBI uurib rahvuskaardi sõdurite tulistamist kui terroriakti Uuendatud

18:40

Uued Škoda rongid teevad laupäeval esimese sõidu

18:35

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

18:24

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:46

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

19:09

RALLIBLOGI | Kas Tänak võidab ka päeva viimase kiiruskatse? Uuendatud

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

18:03

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

26.11

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

13:26

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

26.11

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

09:15

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

10:36

Kaheksa Tallinna volikogu uut liiget peatasid oma volitused

ilmateade

loe: sport

19:09

RALLIBLOGI | Kas Tänak võidab ka päeva viimase kiiruskatse? Uuendatud

18:58

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

18:24

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

17:49

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

loe: kultuur

18:59

Kinno jõuab Oscari võitnud Ukraina dokumentalisti film sõjarinde keskelt

18:13

Kaljo Kiisk 100 eriprogrammi kuraator: Kiisal oli oskus valida endale häid ja andekaid kaasteelisi

16:07

Anne Erm: iga kontsert on Jõulujazzi kavasse põhjusega võetud

16:03

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

loe: eeter

14:24

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

13:54

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

13:35

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

Raadiouudised

17:15

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

16:40

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

16:00

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

15:20

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

12:50

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

12:45

Reedel sajab vihma ja lörtsi

12:45

Keskmine palk oli kolmandas kvartalis 2075 eurot

12:20

Raadiouudised (27.11.2025 12:00:00)

10:00

Hiiumaa võimuliit tahab elamuehitusega edasi liikuda

09:50

Washingtoni tulistamises kahtlustatakse Afganistani kodanikku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo