Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

Saksamaa endine kantsler Angela Merkel lükkas tagasi väited, et ta süüdistab Ukraina sõja puhkemises Poolat ja Balti riike.

Mullu ilmusid Merkeli memuaarid "Vabadus. Mälestused aastatest 1954–2021" ning ta ütles, et seal olev lõik on pandud valesse konteksti. Ta kirjutab raamatus, et Balti riigid ja Poola ei toetanud 2021. aastal tema pakutud formaati suhtlemiseks Putiniga.

Merkel rõhutas, et see ei ole seotud kellegi süüdistamisega. "See sõda puhkes, see on muutnud meie maailma, see on Vene Föderatsiooni, Vladimir Putini agressioon. Keegi meist, mina, kõik teised, ei suutnud seda sõda ära hoida," ütles Merkel Saksa telekanalile Phoenix.

Endine Saksa välisminister Sigmar Gabriel on öelnud, et sõda poleks puhkenud, kui Merkel oleks jäänud võimule. Merkel ütles nüüd, et need oletused on täiesti spekulatiivsed.

Merkeli sõnul mängis suurt rolli ka koroonaviiruse pandeemia, sest tavapärane dialoog katkes ning tal ei olnud enam võimalik Putiniga regulaarselt rääkida, vahendas dpa.

Saksa kristlike demokraatide (CDU) omaaegne liider Merkel oli kantsler 22. novembrist 2005 kuni 8. detsembrini 2021.

Ta oli seega Saksamaa eesotsas lausa 16 aastat, suuri majandusreforme siis ei tehtud. Saksa firmad hakkasid hoopis aina rohkem vaatama Hiina poole.

Merkeli juhtimisel alustas Saksamaa ka tuumajaamade sulgemist, riigi sõltuvus Vene gaasitarnetest suurenes veelgi.

Nüüdseks on Saksa tööstus kasvavate energiakulude tõttu suurtes raskustes, firmad sulgevad tehaseid ja koondavad töötajaid. Hiina tooted aga konkureerivad juba Saksamaa kõige arenenuma tööstustoodanguga.

2015. aastal avas Merkel riigi piirid sadadele tuhandetele põgenikele. Saksamaal tõstavad nüüd pead sisserände-vastased meeleolud, majandusraskuste tõttu läheb elu kallimaks ja populistlikud parteid suurendavad riigis toetust.