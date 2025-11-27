Madise: võimalused erakonnaseadust paremini reguleerida on olemas

Õiguskantsler Ülle Madise sõnas neljapäeval "Esimeses stuudios", et Isamaale esitatud kahtlustus suure tõenäosusega sarnaneb Sihtasutuse Liberaalne Kodanik ehk SALK-i kohtuasjale. Madise tõi välja, et erakonnaseadust saaks paremini reguleerida ning loodab, et kõik erakonnad on selles osas üksmeelel.

Sel teisipäeval sai erakond Isamaa kahtlustuse, mille kohaselt on tehtud erakonnale keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses. Õiguskantsler Ülle Madise sõnas "Esimeses stuudios", et ei ole kahtlustusega tutvunud ning pigem ootab, milline otsus langetatakse SALK-i kohtuasjas.

SALK, kes jagas omalt poolt riigikoguvalimiste eel erakondadele tasuta uuringutulemusi ja nõustamist, on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) hinnangul teinud seeläbi erakondadele keelatud annetusi, mille Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Keskerakond otsustasid kohtus vaidlustada.

"Mina isiklikult ootan otsust, mis on tulemas SALK-i kohtuasjas, et kas seal algatatakse põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus," sõnas Madise.

Õiguskantsleri hinnangul on praegu seadus loodud nii, et näiteks enne kohalikke valimisi isegi mittetulundusühinguna organiseerunud külaselts ei või saata piirkonna inimestele näiteks reklaami, kus on seletatud, et mida selts sooviks uuelt volikogult ja kus on ka kirjas potentsiaalsed kandidaadid.

"Seda tõenäoliselt loetaks juba juriidilise isiku keelatud annetuseks ja kui seal õnnestuks kokku arvutada selle maksumus vähemalt 40 000 eurot, oleks see juba kriminaalasi. Alla selle on väärtegu. Jällegi Euroopa inimõiguste kohus ütleb, et demokraatlikus ühiskonnas see, et inimesed tahavad ka seltside kaudu ühiskonnaelus kaasa rääkida, on täiesti normaalne ja seda ei tohi takistada," selgitas Madise.

Madise hinnangul on sarnasusi SALK-i kohtuasjas ja Isamaale esitatud kahtlustuses.

"Kui kahtlustuses on, et MTÜ tegi midagi erakonna Isamaa heaks, siis tõenäoliselt on siin sarnasus olemas," ütles Madise.

Madise ja Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu on ka endised kursusekaaslased, mistõttu tõi Madise välja, et riigikogus tasuks erakonnaseadus päevakajja tuua.

"Hea kursusekaaslane Urmas on riigikogus ja riigikogu liige ning ma usun, et võimalusi neid asju paremini reguleerida on olemas. Ma väga loodan, et kõigil erakondadel on huvi olemas. Praegu on ju olukord selline, et praktiliselt kõik erakonnad on pihta saanud," sõnas Madise, lisades, et tema hinnangul on erakonnaseaduse muutmine praeguses olukorras juba möödapääsmatu.